Matchhjälten: ”Jag är sämst på planen”

Kampen om Europaplatserna hårdnar i allsvenskan. Under söndagen vann Elfsborg hemma mot IFK Norrköping i en av de tidiga matcherna. Och under kvällen var det upp till Djurgården, Hammarby och Häcken att svara. Just Hammarby och Häcken möttes på Tele2 arena i en match som började rätt jämt.

Alexander Söderlund satte 1-0 i den 17:e minuten efter ett inlägg från Ahmed Yasin. Resultatet stod sig halvleken ut. Den andra halvleken fortsatte vara jämn, där Hammarby hade det mesta av bollinnehavet medan BK Häcken hade ett par vassa kontringar. Hemmalaget hade förtvivlat svårt att förvalta bollinnehavet och skapade inte många heta målchanser sett över 90 minuter.

Ousted höll Bajen kvar

Däremot var Häcken nära att punktera matchen ett par gånger i den andra halvleken, men David Oustedt fick göra ett par fina räddningar.

Häcken såg ut att gå mot tre säkra poäng, men Aimar Sher ville annat. Den unge mittfältaren hade varit bäst i ett hårt kämpade Bajen, och fick ett läge i den 91:a minuten. Hans skott med vänstern letade sig in bakom Pontus Dahlberg och fastställde slutresultatet till 1-1. Ändå var Sher väldigt självkritisk efter matchen.

– Jag gör aldrig poäng, så jag är själv chockad över att gör mål, säger han.

Vad säger du annars om insatsen?

– Jag är sämst på planen i första halvlek. Jag tappar bollen i onödiga lägen, jag vet inte om det beror på koncentrationen eller om jag blev chockad av Häckens press, men jag är otroligt dålig i första halvlek. Häcken var kompakta och vi hade det tufft. Vi skapar heller inte så mycket. I andra halvlek har vi bra tryck men skapar inte solklara chanser, vi hoppades mest på det bästa.

”Borde vara nöjda”

Du låter väldigt självkritisk när du säger att du var sämst på planen.

– Det är så. Jag tycker fan att jag är sämst på planen i första halvlek, i andra halvlek är jag inte bra heller.

Vad är det som är så dåligt?

– Jag tappar bollen flera gånger och vi åker på omställningar. Jag får inte mycket boll och Häcken kunde gjort två mål minst de gångerna jag tappade bollen. Jag är väldigt självkritisk.

Vad lämnar du med för känslan? Du gör ändå 1-1-målet.

– Jag vet själv inte vad jag känner. Vi borde vara nöjda med en poäng men det hade varit så jävla viktigt med en poäng nu när Djurgården och Norrköping tappade.

Häckens mittfältsmotor Erik Friberg tycker att det är svårt att utvärdera Aimars insats.

– Han mötte ett gammalt innermittfältspar, äldsta någonsin tror jag, haha. Nej men det är svårt att säga. Aimar är en bra spelare och fick avsluta med ett mål. Han sover nog gott i kväll.

I och med krysset i Stockholm är kampen om Europaplatserna fortfarande vidöppen.