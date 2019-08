1. FÅR DJURGÅRDEN SIN ANFALLARE TILL SLUT?

Medan de allsvenska konkurrenterna rustat inför hösten har Djurgården suttit lugnt i båten och förlitat sig på spelarna man har. Blåränderna har haft en liten spelaromsättning i sommar vilket varit klubbens mål.

Dzenis Kozica har lånats ut till AFC Eskilstuna och Curtis Edwards har värvats in som bosman för att förstärka mittfältet. Samtidigt har det spekulerats om Djurgården ska plocka in en anfallare för att säkra upp bakom Mohamed Buya Turay och bredda Kim Bergstrand och Thomas Lagerlöf verktygslåda.

På anfallsfronten har det ryktats om flera namn - bland annat Emir Kujovic - men enligt uppgifter har Djurgården valt att inte gå vidare med det spåret av flera skäl. När SportExpressen ringer upp Djurgårdens sportchef för en lägeskoll säger han följande om de sista timmarna på transferfönstret:

– Vi har varit aktiva och tittat på hur vi kan förstärka truppen, det har vi gjort. Sedan känner jag att vi har en stor tro på den trupp vi har och vi har skaffat oss ett bra utgångsläge, säger Bosse Andersson.

Känner ni er nöjda med fönstret?

– Ja, utifrån det vi har planerat för. Kontinuitet är viktigt. Vi har inte planerat för att sälja spelare i det här fönstret och det ger lugn och ro. Sedan finns alltid förväntningar under transferfönster och då uppstår rykten. Jag förstår att det finns spekulationer men vi har gjort det väldigt bra under de 19 matcherna och skaffat oss ett bra utgångsläge i serien, understryker sportchefen.

Kommer ni värva in ett nytt namn sista timmarna?

– Jag tror att supportrarna förväntat sig ett nytt namn hela fönstret men problemet är att det är en ganska svår bransch och vi måste jobba långsiktigt. Jag förstår att det finns förväntningar, men vi måste gör det som känns bra på kort- och lång sikt. Vi får se om det blir något.

Finns det en vilja från er sida att ta in en forward?

– Vi har jobbat på och sedan får vi se om det kommer in ytterligare en spelare, men det kan jag inte säga i dagsläget. Vi får se när transferfönstret stänger.

Djurgårdens sportchef Bosse Andersson. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES Bosse Andersson. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES MAGNUS LILJEGREN Föregående Nästa Stäng fullskärmsläge

2. PIOTR JOHANSSON KAN LÄMNA KALMAR FF

Den 29 juli kunde SportExpressen avslöja att Kalmar FF var i förhandlingar med Lech Poznan om en övergång för Piotr Johansson. Kalmar har mottagit ett bud från den polska klubben på omkring 2,5 miljoner kronor. Jesper Norberg, tillförordnad sportchef, har i dagarna bekräftat att det inkommit ett bud på spelaren.

– Vi har fått ett bud på Piotr nu men det ligger alldeles för långt ifrån det som vi kan acceptera, så det måste höjas till minst det dubbla ifall vi ens ska vara villiga att diskutera vidare, säger Norberg i en kommentar på klubbens hemsida.

Enligt uppgifter till SportExpressens pågår fortfarande förhandlingar mellan klubbarna om prislappen och det är fortfarande högaktuellt att Johansson lämnar Kalmar. Det polska transferfönstret stänger den 2 september.

Kalmar FF har sedan tidigare sålt Lumalu Abdu och Chima Akas. Klubben har förstärkt truppen med Jesper Manns, Alexsander Jakobsen och Samuel Adrian.

Kalmars Piotr Johansson. Foto: BILDBYRÅN

3. MUAMER TANKOVICS FRAMTID?

”Mujo” leder både skytteligan och assistligan i allsvenskan, totalt elva mål och sju assist, men är fortfarande inte såld utomlands. Intresse finns kring mittfältaren men inga konkreta bud på bordet, enligt Hammarbys sportchef Jesper Jansson. Sedan tidigare har Tankovic nobbat en flytt till MLS och Columbus Crew.

Huvudpersonen fick själv svara på frågor kring sin framtid efter Hammarbys seger hemma mot Helsingborg i söndags.

Försvinner du?

– Vi får se. Framtiden ser ljus ut, det är vad jag kan säga. Ni får spekulera.

Har du fått några samtal?

– Samtal har man fått, absolut. Vi får se om det är någonting konkret, men samtal och spekulationer finns det, säger Tankovic.

Det återstår att se om Tankovic blir kvar i Hammarby.

De flesta transferfönstrena i de stora ligorna stänger i slutet på augusti eller början på september, vilket betyder att det fortfarande finns tid kvar för en eventuell affär trots att det svenska fönstret stänger den 13 augusti vid midnatt.

Muamer Tankovic. Foto: JOHANNA LUNDBERG / BILDBYRÅN

4. HELSINGBORG TAR IN NYFÖRVÄRV NUMMER SJU?

Helsingborgs har minst sagt varit aktiva på transfermarknaden i sommar. Sex spelare – flera offensiva – har hittills kontrakterats av Skåneklubben. Nu uppges klubben vara på väg att förstärka ytterligare. Enligt uppgifter till Kvällsposten vill Helsingborgs IF värva den sydafrikanske talangen Tashreeq Matthews, 19. Tonåringen kommer närmast från tyska Borussia Dortmund, där han spelat sedan i november 2018.

Matthews har – utöver ett lån till Jong Utrecht förra säsongen – huserat i den tyska gigantens ungdomslag. Nu uppges den offensiva mittfältaren, med meriter från sydafrikanska ungdomslag, vara på jakt efter speltid på seniornivå, och därför kan han landa i HIF. Tashreeq Matthews och HIF uppges, enligt uppgifter till Kvällsposten, vara i kontakt med varandra för en övergång. Det är både aktuellt med ett lån säsongen ut och en övergång. Frågan är om det hinner bli klart innan fönstret stänger i Sverige?

Tashreeq Matthews.

5. GIFFARNA FÖRSTÄRKER TRUPPEN?

Linus Hallenius, Maic Sema, William Eskelinen och David Haro har alla lämnat Gif Sundsvall i sommar vilket får anses som blytunga tapp för allsvenska jumbolaget. Men sportchefen Urban Hagblom har lyckats lösa ett par nyförvärv, bland annat rutinerade David Mitov Nilsson och Pol Roige. Nu kan man vara nära att landa ytterligare ett namn.

SportExpressen kunde på måndagen avslöja att Gif Sundsvall jobbar hårt på att få in den förre AIK-mittfältaren Johan Blomberg, 32. Det handlar om ett lån som sträcker sig säsongen ut och Blomberg tillhör just nu Colorado Rapids i i MLS. Blomberg flyttade till MLS och Colorado Rapids inför 2018 och gjorde då 24 matcher under fjolårssäsongen. I år har han fått betydligt mindre speltid och endast startat en match.

Frågan är om man hinner göra klart allt innan fönstret stänger?