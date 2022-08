Djurgårdens succé – stormar mot playoff

Efter att ha besegrat kroatiska Rijeka lottades Djurgården mot rumänska Sepsi i den tredje kvalrundan till Europa Conference League.

Det första mötet spelades i Sfântu Gheorghe på torsdagen. Matchen var till en början en aning tillknäppt, tills Djurgården fick straff i den 25:e minuten.

Victor Edvardsen skickade bollen på en Sepsi-försvarares arm och tog själv hand om straffen som han skickade in via stolpen. Innan paus ökade Joel Asoro på ledningen till 2-0 – och skickade sedan in 3-0 i början av den andra halvleken.

Med kvarten kvar drog Marcus Danielson på sig en – vad som föreföll vara en billigt dömd – straff och Alexandru Tudorie kunde trycka in 3-1 för Sepsi.

Djurgården går mot playoff i ECL

Reduceringsmålet gav det rumänska hemmalaget energi att trycka på för ytterligare mål under slutminuterna av matchen – som blev stökig på flera hål. Bland annat fick Isak Hien ta emot en tackling med dobbarna före.

– Det där ska väl vara rött kort. Det får inte spåra ur helt här i närkampssituationerna, sa kommentatorn Mats Lilja i Sportbladets sändning.

Djurgården vann med 3-1 och har därmed ett gyllene läge att säkra playoff i Europa Conference League när hemmareturen spelas nästa vecka.

TV: Faltsetas första intryck av Helsingborg