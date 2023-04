Det är ingen hemlighet att Djurgården har kämpat med bortaspelet och i synnerhet matcherna på naturgräs de senaste säsongerna.

Fjärde sämst på naturgräs i allsvenskan i fjol – och förlust mot Halmstad i bortapremiären under 2023.

Trots det: en pigg start mot Degerfors med övertygande bollinnehav. Just därför var kallduschen extra kylig när Dijan Vukojevic kontrade in 1-0 för hemmalaget efter 25 minuter.

Djurgården fortsatte mala på med Oliver Berg som länkande spets på mittfältet. Strax innan halvtid fick man utdelning. Besard Sabovic fångade upp en andraboll utanför straffområdet, skottfintade och vände upp bollen i krysset med vänsterfoten.

Rasmus Örqvist frälste Degerfors

Gästernas bollinnehav fortsatte i andra halvlek. Närmast ett ledningsmål var Victor Edvardsen, som nickade från nära håll – men Sondre Rossbach i Degerfors mål parerade skickligt. Edvardsen, senare utbytt, gick mållös av planen för 15:e matchen i rad på svensk mark.

Precis som under de tidigare två säsongerna skulle Degerfors få sista ordet på Stora Valla. Rasmus Örqvist avlossade ett distinkt skott strax utanför straffområdet som styrdes via Marcus Danielson in i mål bakom en chanslös Tommi Vaiho.

Djurgården forcerade för ett kvitteringsmål – närmast kom man när Joel Asoro trillade omkull i straffområdet efter en duell med Karim Mammar, men utan att domaren Granit Maqedonci gav bifall.

Degerfors vann därmed med 2-1.

– Vi sliter just nu. Vi vill få igång anfallsspelet som varit bra över tid. I början av den här säsongen har det inte varit smärtfritt. Vi sliter med det. Det smärtar enormt att släppa in ett sådant mål i andra halvlek, säger Magnus Eriksson i Discovery.