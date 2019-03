Djurgårdens miljonvinst trots stora publiktappet

År 2017 räddade Michael Olunga-affären Djurgårdens ekonomiska resultat. Anfallsstjärnan såldes för 34,7 miljoner, enligt årsredovisningen, vilket täckte upp klubbens negativa driftresultat och gav en vinst på blygsamma 68 000 kronor.

Klubbens bokslut för 2018 visar att spelarförsäljningarna återigen gav klubben ett positivt resultat.

Trots att Djurgården tappade ungefär fyra miljoner kronor (38,6 miljoner till 34,5 miljoner) i publikintäkter gjorde man ett en vinst på 18,7 miljoner kronor.

Den enskilt största förklaringen?

Hela 56 miljoner kronor i spelarförsäljningar.

FÖLJ DITT LAG I ALLSVENSKAN: Få nyheter skickade i Messenger direkt till telefonen

Beijmo slog rekord

Under året såldes Felix Beijmo, Tino Kadewere och Magnus Eriksson. Som SportExpressen har rapporterat om tidigare var försäljningen av Beijmo den dyraste i klassen allsvenska försvarare någonsin, och inbringande en intäkt på omkring 30 miljoner kronor.

Vinsten på 18,7 miljoner kronor betyder att Djurgården vid årsskiftet hade ett eget kapital på drygt 72 miljoner kronor.

Desto mer bekymmersamt för klubben är publiktappet på i snitt 16 241 åskådare per match (2017) till i snitt 12 307 åskådare per match (2018), vilket betyder en minskning med dryga 3 900 besökare per match.

”Besvikelse”, enligt Sjöberg

Djurgårdens ordförande Lars-Erik Sjöberg beskriver det som ”en besvikelse” där man understryker att resurser redan har tillsatts för 2018.

”Vi har tillsatt ytterligare resurser för att se över och jobba fram en både kort- och långsiktig publikstrategi”, skriver ordföranden i årsredovisningen.

FÅ BÄST KOLL: Följ Djurgården Fotboll – direkt i Messenger