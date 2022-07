En Malmö FF-förlust mot Gif Sundsvall. Ett AIK-nederlag mot Mjällby AIF. Det hade gett både Djurgårdens IF och Hammarby IF chansen att plocka mark i det allsvenska toppskiktet.

När de båda lagen vandrade ut på ett kokande Tele2 arena för söndagens Stockholmsderby undrade vi vilka som skulle ta den?

Svaret: Djurgårdens IF. Tack vare en inhopparduo.

Emmanuel Banda och Gustav Wikheim skickades in i matchminut 65, de ersatte Hampus Finndell och Victor Edvardsen. Mindre än fyra minuter senare fixade de ett 1–0-mål.

Banda överlappade till höger, fick bollen av Piotr Johansson och spelade in mot mitten av straffområdet. Där dök Wikheim upp och tryckte in bollen bakom Davor Blažević.

Hemmaledning. Den stod sig matchen ut. Och gav därmed Djurgårdens IF tre tunga, tunga poäng.

Målet var dessutom Wikheims första i allsvenskan för Djurgårdens IF. Ett hyfsat läge att noteras för det ...

Hammarby IF var extremt nära en kvittering i slutskedet, det ska sägas. Gästarna hade två bollar i ribban. Först Astrit Selmani, sedan Björn Paulsen.

Sägas ska också att det kunde ha blivit många fler mål på Tele2 arena långt innan dess. Djurgårdens IF skapade mycket i inledningen av den första halvleken.

Gustav Wikheim blev hjälte direkt

Joel Asoro dribblade sig till ett eget avslutsläge i matchminut 17. Skottet gick dock alldeles för rakt på Davor Blažević. Hampus Finndell följde upp med en vänstervolley kort därefter. Blažević räddade den också.

I slutet av den första halvleken hotade även Hammarby IF. Som bäst i matchminut 42 när Nahir Besara tunnelpassade fram bollen till Bubacarr Trawally. Anfallaren dundrade in i straffområdet, blev fri och försökte placera in bollen i det bortre hörnet. Hjalmar Ekdals knä kom dock i vägen. Och det var 0–0 i paus.

– Djurgården hade tre bra chanser i första halvlek där vi brukar vara bra, men de fick till dem situationerna och en individuell aktion av Asoro, sade Martí Cifuentes om den första halvleken.

Den andra halvleken inleddes intensivt, känslofyllt och underhållande. Likt den första halvleken hade varit. Det fanns även målchanser att notera. Rasmus Schüller hade till exempel en boll i ribban.

– Det är fram och tillbaka, jag gillade inte utvecklingen. Vi hade en del bra perioder på slutet men djurgården försvarade sig djupt bra. Inte vår bästa match men vi skapade klara målchanser för att ändra på resultatet, säger Hammarbytränaren.

Sedan kom de magiska Djurgårdsminuterna.

Sedan kom dubbelbytet och målet.

De som gjorde Emmanuel Banda och Gustav Wikheim till derbyhjältar.

Den sistnämnda hyllades av Thomas Lagerlöf efter segern.

– Jag är väldigt glad för hans skull att han fick betalt. Att han får visa vad han kan. Han har haft en tuff vår med skadeproblem och speltid. En bra spelare som har mycket mer i sig än vad ni har sett så här långt. Kul för honom och för Djurgården.

Förvåningen: ”Ställde sig i kylskåpet direkt”