BORÅS/STOCKHOLM. Djurgården är nya serieledare i allsvenskan.

Efter Kevin Walkers avgörande 1-0 borta mot Elfsborg toppar nu stockholmarna tabellen i ensamt majestät, en poäng före AIK och Malmö FF.

– Vi förtjänar att ligga i toppen. Vi har ett kollektiv som är starkast i Sverige just nu tycker jag, säger Walker till C More.