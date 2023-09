Efter en rätt sömnig första halvlek hettade det till efter 63 minuter.

Magnus Eriksson piskade in en frispark från höger. Efter att Haris Radetinac och Musa Gurbanli tidigare i matchen varit millimeter från att raka in varsitt inspel i öppet mål behövde nu ingen Dif-spelare få en touch för att bollen skulle gå in i mål.

I stället styrdes Erikssons frispark i mål av IFK-kaptenen Christoffer Nyman.

Djurgården hade sedan två kanonchanser att stänga matchen genom inhopparna Oscar Fallenius och Besard Sabovic, men den förstnämnde träffade stolpen och Sabovic sköt så pass tätt utanför att vissa djurgårdare på plats jublade då de trodde att bollen gick in.

Radetinac sjöng ”AIK åker ur” med fansen

Men med kvarten kvar kom ändå 2-0-målet för Djurgården då trotjänaren Haris Radetinac från nära håll rakade in en retur.

– Det var skönt. Efter det målet kunde vi andas ut lite. Det var viktigt att få ett 2-0-mål i bagaget och spela av matchen, säger Radetinac som segersjöng med fansen efteråt och valde då ”AIK åker ur”.

– Haha, det var roligt. Fansen gillar den sången, det får man bjuda på.

Tror du AIK åker ur?

– Nja... jag tror det blir tufft. Man ska inte säga att man hoppas, för man vill ha derbyna... Men det hade väl varit en rolig grej (om de åkt ut) men jag vill helst spela derbyna, säger Radetinac om det AIK som ligger på kvalplats.

Lagerlöf: ”Betyder att han kan fotboll”

I och med segern mot Norrköping tog Djurgården tre viktiga poäng i jakten på topp 3-lagen. Tabellfyran från Stockholm har nu, i och med att Elfsborg, MFF (matchen mot Blåvitt i skrivande stund inte färdigspelad) och Häcken alla tappade poäng den här omgången, fyra pinnar upp till Europaplats.

– Vi bestämde oss inför sista tio matcherna att försöka jaga ifatt. Att passera tre lag kommer inte ske, men om vi gör en bra avslutning är jag övertygad om att vi kommer passera något lag i tabellen, säger Djurgårdens tränare Thomas Lagerlöf vars Djurgården hyllades av IFK Norrköpings tränare Glen Riddersholm där dansken på presskonferensen påpekade att Djurgården ser ut att ha hittat tillbaka till sig själva igen.

– Det betyder att Glen kan fotboll, säger Lagerlöf och skrattar innan han fortsätter:

– Nej men vi känner också att vi tagit oss någonstans sista veckorna efter en stökig sommar med spelare in och ut. Vi känner att vi är på väg någonstans nu.

Haris Radetinac är inne på samma spår – och beklagar sig över att sitt Dif med två raka allsvenska segrar tvingas till landslagsuppehåll.

– Jag hoppas vi bibehåller formen efter uppehållet men jag tycker inte det kommer lägligt, jag hade hellre spelat match igen om några dagar.

För IFK Norrköping var detta andra förlusten på raken och Östgötalaget placerar sig som tabellsexa med åtta matcher kvar att spela.