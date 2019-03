Semifinalsdags i Svenska cupen. Djurgården tog emot Häcken på Tele 2 arena under lördagskvällen. Två lag som har visat en fin form under inledningen av cupen där bland annat Djurgården gick obesegrade genom gruppspelet.

Häcken kom till kvällens match efter en seger mot Gais och hemmalaget Djurgården kom till matchen med en seger efter förlängning och en straffläggning från derbyt mot konkurrenten Hammarby. Där blev norrmännen Per Kristian Bråtveit och Aslak Witry stora matchhjältar.

Hemmalaget kom till spel med nyförvärvet Mohamed Buya Turay på topp tillsammans med Niklas Bärkroth och Jontahan Ring. Det andra nyförvärvet Astrit Ajdarevic började på bänken efter att ha haft lite länningar tidigare i veckan och han stod bland annat över derbyt mot Hammarby.

Djurgården tog ledningen

Hemmalaget Djurgården tog ledningen tidigt i den första halvleken efter att ha tilldelats en straff. Niklas Bärkroth fälldes i straffområdet och domaren Glenn Nyberg tvekade inte.

Det gjorde inte heller lagkaptenen Marcus Danielsson när han säkert placerade bollen mitt i mål och gav Djurgården en smakstart.

Men Häcken skulle komma igen. Efter att Jacob Une Larsson blivit skadad och tvingats av planen med en befarad bristning så kunde Häckens Nasiru Mohammed göra mål efter ett ganska svagt försvarsingripande av hemmalaget som vid målets tidpunkt var en man mindre.

Buya Turay med sitt första mål

Innan den första halvleken var slut skulle dock hemmalaget ta ledningen på nytt. Den nya anfallaren Mohamed Buya Turay fick bollen i djupled av Jonathan Ring och efter slarvigt försvarsspel av Rasmus Lindgren kunde Buya Turay rulla in bollen säkert.

Men efter 90 minuter spelade kunde inte något av lagen gå segrande. 2-2 var resultatet efter att Häckens Alexander Jeremejeff kunde stöta in bollen från nära håll efter en fin framspelning av Yasin i den 60:e minuten.

Djurgården hade två stycken drömlägen i slutet av matchen för att avgöra. Jonathan Ring med ett läge efter en läcker passning av Ajdarevic och norrmannen Aslak Witry med ett farligt skott. Men förlängningen var ett faktum.

Häcken med det farligaste läget

Väl i förlängningen hade Häckens Mervan Celik helt klart det bästa läget för att avgöra. Han fick ett fint svepande inlägg till sig och hade öppet mål. Men nicken gick i stolpen.

Men han skulle få revansch.

I den andra förlängningskvarten fick Celik stå och sikta strax utanför straffområdet lite för länge och kunde placera in segermålet bakom Per Kristian Bråtveit som kanske skulle ha tagit Celiks skott. Strax efter målet fick Jesper Karlström sig sitt andra gula kort och blev utvisad.

– Den får Bråtveit känna sig lite besviken över, säger Anders Andersson i C More.

– Det var skönt att få komma in och avgöra. Jag fick bollen och tänker: jag skjuter, säger Mervan Celik efter matchen i C More.

Häckens tränare Andreas Alm var nöjd efter matchen.

– Man är ödmjuk, det är väl bra att det avgörs av ett spelmål. Två bra lag som gör en bra match. Vi har lyckan att gå vidare. Det var härligt och Mervan har gjort 10 mål i cupen, säger han efter matchen.

Matchen bröts och återupptogs

I slutet av förlängningen uppstod stökiga scener i samband med att Yasin skulle slå en hörna. Han tog lite för lång tid på sig och varnades av domaren samt att han retade upp Djurgårdens fans.

När han skulle slå hörnan kastades det in någon form av dryck mot Yasin och linjedomaren. Domaren Glenn Nyberg bröt matchen som hastigast men den återupptogs bara några minuter senare när det hade lugnet ner sig.

– Vi behöver inte det här i svensk fotboll, säger Anders Andersson i C More.

Djurgårdens Kevin Walker var besviken efter matchen och gratulerade Häcken till segern.

– Det är jäkligt bittert. Det blev ett skott genom fyra personer och en bra prestation som avgör, säger han i C More.