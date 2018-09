Djurgården tvingades till en sen ändring inför hemmamatchen mot Östersund. Precis innan avspark meddelades det att lagkaptenen Jonas Olsson utgick ur matchtruppen på grund av en känning.

Efter 13 minuters spel kom nästa smäll.

Dif-försvaret tappade markeringen och Ronald Mukiibi kunde smyga in på ett inlägg och ostört stöta in 1-0 till gästerna med yttersidan. Den andra halvleken inleddes på ett liknande sätt.

Efter ett inspel från högerkanten hamnade bollen till slut hos Dennis Widgren, som avslutade i bortre hörnet – hans blott andra allsvenska mål i karriären.

Tio (!) minuters tilläggstid

Den andra halvleken var i övrigt en stökig historia där tre ÖFK-spelare skadades i samband med nickdueller.

Douglas Bergqvist tvingades utgå efter en ihopskallning med Aliou Badji och Rewan Amin fick bäras ut på bår.

– Trista bilder i Stockholm. Det ser otäckt ut, säger kommentatorn Mats Lilja i C Mores sändning.

Han fortsätter:

– Märkligt att samma sak händer tre gånger under samma match. Tre olika ÖFK-spelare i tre olika situationer.

Domaren valde att lägga till hela tio minuter med tanke på alla byten och skador. DJurgården pressade på för en reducering, men Aly Keita häll nollan i ÖFK-målet och 0-2 stod sig matchen ut.

Djurgårdens supportrar svarade med att bua ut sitt lag, som ligger på åttonde plats i den allsvenska tabellen. I och med segern går Östersund upp på femte plats.

Danielsson: ”Måste ta oss samman”

Detta var Djurgårdens sjätte raka hemmamatch utan seger (Europaspelet inräknat). Mittbacken Marcus Danielsson är rejält besviken över laget insats mot Östersund.

– Nej, det är inte bra. Vi skapade inte tillräckligt med chanser och vi släppte in ett par billiga mål. De kanske inte skapade så mycket, men de gjorde ändå två mål, säger Danielsson till C More.

Han fortsätter:

– Det första målet är en kommunikationsmiss av oss i backlinjen. Samma sak på det andra och jag vet inte om Kerim (Mrabti) ramlar där innan.

Angående tabelläget:

– Vi har hamnat där i mitten och har väl ingen chans på de högre plaeringarna och är ganska långt ifrån botten. Det gäller att vi tar oss samman, det är inte tillräckligt bra. Publiken förtjänar mer.

Axén: ”Får inte göra så i allsvenskan”

C Mores expert Alexander Axén är inte imponerad över Djurgårdens försvarsspel – varken vid det första eller vid det andra målet.

Marcus Danielsson tappade markering på det första när Hosam Aiesh slog inlägget till Ronald Mukiibi.

– Man får inte göra så där på allsvensk nivå. Det är de här små, små sakerna som göra att man torskar vissa matcher, säger Axén.

Djurgårdens tränare Özcan Melkemichel förstår att hemmapubliken är frustrerad.

– Att det förekommer burop måste man köpa i de här klubbarna. Publiken vill ha mer. Vi får applåder när vi gör saker bra också. Gör vi inte saker bra får vi burop, säger han.

Varför har ni så svårt att vinna på hemmaplan?

– Det är en bra fråga. Hade jag haft svar på den hade du fått det. Vi har lägen och chanser men vi måste också ha kvalitet att sätta dem. Vi är inte där.

Östersunds tränare Ian Burchnall:

– Jag är glad över resultatet såklart. Det var en svår match idag och vi visste att det skulle vara den sista matchen efter en intensiv period. Vi inledde bra och sedan fick vi ändra om lite i andra halvlek eftersom Mensiro fick en smäll.

– Efter 2-0 fick vi försvara en hel del, det är inga tvivel om det. Jag är väldigt stolt över hur vi klarade av det.