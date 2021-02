Djurgården tar segern – trots missade chanserna

Djurgården gick ut som klara favoriter i den första gruppsspelsmatchen mot IK Brage. Favoritskapet skulle visa sig stämma då Djurgården gick i från Tele 2 med tre poäng i bagaget.

Matchens enda mål kom i minut 22 efter att Aslak Witry dragit till på distans. Via två Brage-spelare studsade bollen in i mål och ledningen var cementerad. Resten av matchen var under Djurgårdens kontroll som radade upp målchanser hela vägen till slutvisslan ljöd. Något mer mål blev det inte, men Djurgården kunde avsluta årets första tävlingsmatch med en vinst.

– Klart godkänt. Vi skapar mycket målchanser och bör kanske göra något mål till. I det stora hela är det en stabil seger som innebär tre poäng, det är det viktigaste, säger Magnus Eriksson i C more.

Djurgårdens nästa match spelas spelas mot Sirius 22 februari.