Simon Gustafson till BK Häcken, John Guidetti till AIK, Pavle Vagic till Hammarby IF, Moustafa Zeidan till Malmö FF, Niklas Hult till IF Elfsborg … Det är bara ett axplock av vad de allsvenska lagen har förstärkt med under sommaren.

Djurgårdens IF? De har legat lågt. Och kanske behöver de inte värva något?

– Vi vinner ju. Det är klart att det är bra med förstärkning, men det behövs inte egentligen, säger Joel Asoro

Ni behöver inte värva något?

– Inte vad jag anser. Jag tycker laget är bra som det är.

Så, Bosse Andersson (sportchef) kan ta semester?

– Han kommer aldrig ta semester. Aldrig. Inte förrän han är skallig!

Asoro ler.

Lagkapten Magnus Eriksson:

– Det är alltid svårt. Om man tittar på det rent pappersmässigt har vi tappat en spelare i ”Haksa” (Sead Haksabanovic). Samtidigt, vad har vi spelat efter det? Fyra matcher och tagit fyra segrar. Försvinner någon så kliver det alltid fram en. Ska man kolla krasst på det har ”Gurra” (Gustav Wikheim) tagit chansen när han har fått den. Det är klart att det ser bra ut. Sedan är det mer en fråga för Bosse, det är han som får ha gråa hårstrån över det.

Trots Joel Asoros och Magnus Erikssons ord ryktas det om minst ett nyförvärv till Djurgårdens IF. Då främst i form av en återkomst för mittbacken Marcus Danielson.

