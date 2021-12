Djurgården håller just nu på att se över truppen och vilka värvningar som ska förstärka laget nästa år. Högst upp på priolistan är en etablerad anfallare, där klubben är villiga att spendera en del pengar för att få loss rätt spelaretyp till 2022.

Samtidigt vill klubben han in en ny högerback, då den ende renodlade högerbacken i truppen just nu är Leo Cornic. Där har Haris Radetinac, Jesper Nyholm och Jesper Löfgren varit några av spelarna som fått vikariera på högerkanten i försvaret under 2021.

Överväger en värvning

Enligt SportExpressens uppgifter har Djurgården ett par alternativ de väljer mellan just nu.

Ett av dem är Sogndals högerback Daniel Eid, 23. Han har varit en av Obos-ligans bästa spelare den här säsongen, men laget som startade väldigt bra, hade ingen bra avslutning och missade uppflyttning till Eliteserien.

Djurgården har tagit en första kontakt gällande en värvning och har även varit och sett spelaren ett antal gånger på plats i Norge. Däremot har klubben inte beslutat sig för om de ska gå för just Eid, eller något annat alternativ som de överväger just nu.

Spelaren vill till Djurgården

Eid ska dock ha Djurgården som sitt förstaval och vill komma till klubben. Det lär avgöras de närmaste veckorna om det blir en värvning eller inte.

Eid gjorde tre mål och fem framspelningar under den här säsongen och spelade alla 30 matcher för Sogndal i Obos-ligan.

Han har kontrakt med Sogndal ytterligare en säsong så Djurgården måste löpa loss spelaren om de vill ha honom till kommande säsong i allsvenskan.