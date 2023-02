Djurgården har haft en bra försäsong överlag och fick vänta länge innan 2023 års första förlust skulle inkasseras – detta i genrepet mot IFK Värnamo.

Bara sex dagar innan cuppremiären mot Landskrona Bois.

Den första halvleken bjöd på ett spelmässigt övertag från bortalaget från Småland – och tvåmålsledning för de rödklädda.

– Inte alls bra, säger Marcus Danielson i halvtid i Discovery.

Just Marcus Danielson gjorde dessutom självmål under den första halvleken. En boll hittar fram till Ajdin Zeljkovic, som gjorde första målet i matchen, i straffområdet, men när bollen studsar i väg från anfallarens fötter går den via Danielsons dito och in i mål. Ett oturligt självmål från den förre landslagsbacken som inte spelat på länge.

– Det är klart, det kan alltid bli bättre, aldrig kul att göra självmål, säger han i Discovery.

Varsitt mål i den andra halvleken

Carlos Moros Gracia, som var en av de skyldiga vid missförståndet som ledde till 0-1, gjorde sedan 1-2 i den andra halvleken. Men det dröjde inte länge innan Värnamo återtog en tvåmålsledning genom mittbacken Emin Grozdanic.

Djurgården återhämtade sig aldrig och inkasserade sin första förlust för försäsongen i den femte och sista träningsmatchen efter att Jesper Dickman gjort Värnamos fjärde mål med lite mer än en minut kvar att spela av ordinarie tid. Därmed slutade matchen 1-4 för bortalaget.

