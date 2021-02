”Jag pratar med mig själv, jag ber med mitt hjärta”

Djurgården, som slog Brage med 1-0 i sin första gruppspelsmatch trots massvis med avslut, gjorde processen kort och körde över sitt motstånd fullständigt efter bland annat tre mål av Edward Chilufya.

På papperet var Umeå, som ramlade ur superettan 2020, hemmalag. Matchen hade flyttats till Tele 2 Arena eftersom gästernas Umeå Energi arena inte bedömdes vara i spelbart skick – men det hjälpte föga.

Umeå hade överraskat Kalmar FF i sin första match, trots att man spelade med en man mindre i över 25 minuter vann man med 2-1 efter att Jens Sjöström nickat in det avgörande målet i den 92:a minuten.

I Stockholm utsattes man för ett 90 minuter långt Djurgårdsanfall.

Det blåklädda division 1-laget hade inte kontrollerat bollen på offensiv planhalva när Aslak Fonn Witry krutade in 1-0 via stolpen efter 25 minuter. Tre minuter senare var det Curtis Edwards som cyklade in 2-0 efter en räd av Edward Chilufya, och Umeå hann knappt gör avspark innan Jacob Une-Larsson föste in 3-0 efter en tilltrasslad hörna.

Hattrick av Chilufya

Djurgårdens nye målvakt Alexandr Vasyutin debuterade men fick nöja sig med att slå två eller tre passningar i sidled till sina försvarare. I stället försökte han prata mest på planen.

Hans Djurgården fortsatte att mala på efter paus. Det skulle snart bära frukt. Albion Ademi, ett ständigt orosmoment, hittade fram med en djupledsboll till Edwards som spelade snett inåt bakåt till Chilufyas oundvikliga 4-0 efter mindre än en timme. Strax därefter forcerade Kalle Holmberg ett misstag som gav Chilufya möjlighet att pricka in 5-0. Emir Kujovic, som byttes in, utökade till 6-0 med tio minuter kvar att spela innan Edward Chilufya nickade in en retur till 7-0 och därmed blev tremålsskytt.

En övertygade insats och siffror som faktiskt kunde varit större – nu kan Djurgården förlora mot Kalmar FF i sista matchen och ändå gå vidare.

– Vi fick träna på försvarsspel, konstaterade Umeås tränare Magnus Henrysson till C More efter matchen.

Chilufyas hemlighet: ”Ber på planen”

Hattrick-hjälten Chilufya gjorde karriärens första hattrick och säger att han ska sätta upp matchbollen hemma.

Efter flera år av skadeproblematik hoppas han på sitt stora genombrott 2021.

– Jag har jobbat hårt och tränat mycket på avslut själv, tio minuter efter varje träning stannar jag kvar, säger han.

– Skadorna har varit väldigt irriterande. Om Gud vill blir jag inte skadad mer nu. Så frustrerande.

Är det svårt att spela utan rädsla när man har skadorna i bakhuvudet?

– Ja, i huvudet kan man tänka att ”jag vill inte springa fort” för att muskeln kan sträckas. Men när man inte tänker alls är det enkelt att spela bra och ha självförtroende.

Börjar du nå en nivå där du inte längre störs av de tankarna?

– Ja, jag börjar nå dit nu. Jag distraherar mig själv med andra saker, som böner. Fokuserar på Gud. Det hjälper. Jag har försökt det förut också, men jag var inte konsekvent. Nu försöker jag göra det varje dag på morgonen. Innan matchen. Även under matcherna gör jag det. Jag distraherar mig själv med böner.

Du ber högt för dig själv eller i huvudet?

– Jag pratar med mig själv, högt, jag ber med mitt hjärta. Det hjälper.