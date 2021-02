Djurgården lånar in den ryske målvakten

Redan den 14 januari skrev SportExpressen om att Aleksander Vasyutin från Zenit Sankt Petersburg var Djurgårdens huvudspår i jakten på en ny målvakt och att en utlåning var nära förestående. Men när Zenit fick en skada på en målvakt samt en del spelare smittade med Covid-19 i truppen tvingads Vasyutin åka med på klubbens träningsläger till Dubai.

Har meddelat att han lämnar Zenit

Där har klubben varit under en längre tid, men under fredagen åker laget hem till Sankt Petersburg. Under torsdagen meddelade också Zenits sportchef Javier Ribalta den övriga truppen att det blir en utlåning till Djurgården för Vasyutin. Samtidigt har också 25-åringen sagt hej då till sina lagkamrater och meddelat att han kommer att ansluta till Djurgården inom kort.

Ansluter till Djurgården inom kort

Zenit åker alltså hem från träningslägret i morgon och sedan lär det dröja ytterligare några dagar innan Vasyutin ansluter, men han lär komma i senast nästa vecka om det inte strular med inreseregler eller något pappersarbete i sista stund. Djurgårdens sportchef Bosse Andersson vill inte kommentera någonting gällande att Vasyutin skulle vara klar för Djurgården. Det handlar om ett årslångt lån för den ryske målvakten, som även spelat i finska FC Lahti och Sarpsborg 08.