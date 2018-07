En märkbart rörd Tino Kadewere tackades av med ett ärevarv där han fick ta emot stående ovationer på Tele2 arena inför Djurgårdens hemmamöte med Gif Sundsvall. Härnäst väntar spel i franska Le Havre för anfallaren. Djurgården går inte lottlösa från övergången och inkasserar 20 miljoner kronor.

– Det är klart att det är en jättefin försäljning annars hade vi inte släppt honom. Det är en av Djurgårdens största affärer, säger Djurgårdens sportchef Bosse Andersson.

I mötet med Gif Sundsvall hade Djurgården svårt att få hål på motståndet trots övertag i spelet. Det var först när lagets enda renodlade anfallsalternativ, Aliou Badji, byttes in som nollan kunde spräckas.

Bara tre minuter efter Badjis 1-0 kvitterade dock Gif Sundsvall genom Wilson. Kvitteringen kom efter slarv av Jonas Olsson, en av fyra mittbackar från start i Djurgården.

– Det säger något om balansen i laget. Då har vi också Erik Johansson på bänken. Han är en rätt hyfsad mittback, säger Jonas Olsson.

– Det är väl ingen hemlighet att vi saknar forwardsalternativ. Sedan är det inte problemet i dag, där vill jag vara tydlig. Men det är klart att man inte kan be Kerim Mrabti göra det jobbet han gör dag ut och dag in. Ett bra forwardsalternativ där framme hade varit önskvärt. Det känns som att det är viktigt att få in något där. Varken Kerim Mrabti eller Kozica är ju forwards egentligen.

Özcan: ”Kan vara bra med alternativ”

Även tränare Özcan Melkemichel är tydlig med att det behövs en ny anfallare in. Men förklarar att de inte riktigt har träffat rätt ännu.

– Det är ingenting som är nytt. Jag vet att Bosse jobbar för det, vi alla jobbar för det. Men ibland hittar man kanske inte rätt.

Vad för spelartyp är det ni söker?

– Det tar vi internt. Det kan vara bra att ha alternativ om man säger så.

Tittar på allsvenska spelare

Bosse Andersson har till den 11 augusti på sig att förstärka laget. Sportchefen säger att en anfallare är prioriterad just nu. Samtidigt som han tycker att det finns goda ersättare i truppen.

– Vi har en bra trupp. Det visar vi här i dag. Vi har spelare i truppen med offensiva kvaliteter. Samtidigt har vi ju tappat tre forwards. Då är det klart att vi tittar på det. Vi har arbetat med det länge men det har inte gått i lås. Det handlar också om förtroende. Badji visar till exempel i dag att med förtroende så växer man. Men vi får återkomma med namn.

Tittar ni på anfallare i Sverige eller utomlands?

– Vi har tittat både på spelare som befinner sig i Sverige och som befinner sig utomlands.

Är det spelare i allsvenska klubbar?

– Ja, det är det absolut. Men jag har ingen anledning att säga några namn.