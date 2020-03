Sedan Marcus Danielson tackat för sig och flyttat till kinesiska Dalian Professional har Jesper Karlström utsetts till ny lagkapten för svenska mästarna Djurgården.

Och Karlström visade direkt att han uppskattar tränarduon Thomas Lagerlöf och Kim Bergstrands förtroende.

Redan efter sju minuter fick mittfältaren drömträff fram till 1-0 för Djurgården.

Djurgården kollapsade mot Sandviken

Fredrik Ulvestad utökade sedan tio minuter därpå och Djurgården såg ut att segla mot tre enkla poäng i Svenska cupen borta mot Sandviken.

Sandviken, lett av tidigare Djurgårdstränaren Pelle Olsson, var dock av annan åsikt.

Ukrainaren Viacheslay Koidan stod för reduceringen och i den 88:e matchminuten tryckte Leo Englund in kvitteringen fram till 2-2 från nära håll, ett avslut som smet mellan benen på målvakten Tommi Vaiho.

”Jag vet inte vad som händer”

– De gör 1-2, sen får de ett till mål på fasta... Jag vet inte vad som händer sista tio minuterna. Men det är inte bra, säger Djurgårdens ytter Haris Radetinac till C More.

Då Mjällby tidigare krossade Dalkurd med 5-0 toppar sölvesborgarna gruppen på maximala sex poäng och med +7 i målskillnad.

Det innebär att Djurgården är piskat att besegra Mjällby i den sista gruppspelsomgången på lördag för att avancera till kvartsfinal.

– Jävligt bra, en finfin andra halvlek av oss. Vi trycker på mycket och har boll, vi ska göra vårat och inte kliva upp för mycket eftersom det är godnatt om vi får 0-3. Men när vi får in 2-1 känner vi att vi kan lyfta, säger Sandvikens målskytt Leo Englund, tidigare allsvenskt spel med Gif Sundsvall, till C More.