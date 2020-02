Redan för tre veckor sedan stod det klart att Djurgården erbjöd Erland Tangvik ett kontrakt - och norrmannen fick följa med på träningslägret till Sydafrika.

Anledningen: Jacob Widell Zetterströms huvudskada - som gör att tredjemålvakten missar hela säsongen.

Det är den positionen Erland Tangvik nu får.

– Det är tråkigt med Jacob och vi hade planerat för att ha honom med oss i år. Men när vi går in i 2020 så är vi i behov av en tredjekeeper som är med oss hela säsongen i såväl matcher som träning. Med anledning av att vi spelar internationellt kan vi dessutom inte ha en målvakt med dubbel speltillhörighet, säger sportchefen Bosse Andersson.

Aslak Witry bakom Tangvik-värvningen

– Så Erland har varit här och spelat med oss under en period och gjort ett bra intryck både som person och spelare. Han har smält in i gruppen på ett bra sätt och är en målvakt som är ambitiös och har goda förutsättningar att utvecklas under sin tid i Djurgården.

Att det blev just Erland Tangvik kan klubben tacka backen Aslak Witry för.

– Aslak pratade om mig med Bosse (Andersson) som kontaktade mig och bjöd över mig för en veckas provträning. Han berättade att Djurgården behöver en tredjemålvakt och det är i den rollen jag går in nu, säger 22-åringen som nu blir fjärde norrman i Djurgården efter Witry, Fredrik Ulvestad och målvakten Per Kristian Bråtveit.

– Jag fick god kontakt med Ulvestad och PK direkt under första träningen. Nu har jag haft tid att lära känna hela laget bra och har fått ett fint välkomnande av alla.

Erland Tangvik kan få speltid direkt.

När Djurgården möter norska Brann på hemmaplan under lördagen saknas Tommi Vaiho på grund av sjukdom och PK Bråtveit har problem med ett stukat fingar.

Djurgården inleder den allsvenska säsongen med bortamatch mot Örebro den 4 april.