”Det var väldigt tufft att acceptera mentalt”

Det var i somras som Hammarby värvade Aron Johannsson, 29, från tyska Werder Bremen på ett treårskontrakt. Anfallaren behövde en nystart efter en längre tids skadeproblem i Tyskland och Hammarby kunde erbjuda honom en bra miljö.

Det blev totalt tio matcher för anfallaren, varav fyra från start men han fick lämna allsvenskan mållös. Det ska dock bli ändring på saker och ting till år, menar han.

När SportExpressen träffar Johannsson efter ett träningspass på träningsanläggningen The Campus, strax utanför Vale do Lobo, berättar han om sin hårdträning i vinter och att kroppen reagerat positivt under de inledande veckorna av försäsongen.

– Jag känner mig bättre och bättre för varje träning. Jag är glad över att min kropp reagerar på ett positivt sätt, än så länge har jag bara fått bra signaler, säger han.

– Jag tränade rätt hårt med min fysioterapeut i Qatar, det finns ett rehabiliteringscenter där som har hjälpt mig att bli kvitt mina problem. Vi jobbade hårt i tre veckor och min kropp känns faktiskt väldigt bra vilket är positivt.

Aron Johannsson och Muamer Tankovic under ett träningspass i Valo do Lobo, Portugal. Foto: BILDBYRÅN

Hur ser du på säsongen som kommer?

– Först och främst vill jag bara vara frisk hela året och må bra. Får jag det på plats så kommer det att komma positiva prestationer från mig på planen. Hela laget siktar högt i år och vi vill kämpa om topplaceringarna. Jag vill vara en värdefull spelare för Hammarby och prestera i varje match. Målet är att vinna skytteligan.

”Hammarby har visat stor förståelse”

Stefan Billborn har hyllat dig, han tror att du kan explodera i år. Hur känns det att höra de orden från sin tränare?

– Det känns naturligtvis väldigt, väldigt bra. Självförtroende betyder precis allt i fotboll och för en spelare, när de bästa spelarna förlorar sitt självförtroende så tappar de sitt spel också, att tränaren tror på mig stärker mig inför allsvenskan. Stefan pushar mig varje dag på träningarna och försöker få ut maximalt av min kapacitet. Det betyder väldigt mycket för mig att Stefan har en sådan stor tro på min förmåga.

Har du känt tränarnas och klubbens förtroende från första dagen?

– Absolut, hela Hammarby har visat en stor förståelse och de har hjälpt mig mycket på vägen dit jag kommit i dag. När jag kom till klubben förra sommaren så hade jag höga krav på mig själv, jag ville att saker och ting skulle gå snabbare, men ibland är det inte menat. Det var inte möjligt att snabba på processen med tanke på min fysiska status. Det var väldigt tufft att acceptera det mentalt och perioden var tuff att gå igenom. Men nu har jag lyckats nå en god fysisk nivå vilket är glädjande.

Aron Johannsson om nya säsongen

Har du känslan att du kan bära Hammarbys anfall i år?

– Jag har inte den känslan. Jag vet att det kommer bli så om jag får vara frisk och laget presterar bra. Då kommer jag kunna skina för Hammarby, det är bara så det är. Jag vet vad jag är kapabel till, jag har presterat bra förut och dessutom gjort det i flera länder. För mig handlar det bara om att få vara frisk och må bra med laget, vilket jag gör nu.

Hur lång kan det här laget gå i år?

– Vårt mål är att kriga i toppen av tabellen. Förra året var vi bara en poäng ifrån att knipa guldet och att vinna SM-guld är hela klubbens dröm. Men allsvenskan är en tuff liga och konkurrensen är stor, men vi ska göra vårt yttersta för att utvecklas.