”Det ska mycket till för att fälla den älgen...”

Elfsborg är obesegrat på sina tre matcher efter sommaruppehållet. Efter 1–1 mot Häcken i förra omgången hämtade boråsarna upp underläge två gånger om hemma mot AIK.

– När vi väl gör målen känns det inte som att vi har något större momentum egentligen utan de kommer från två hörnor. Efter det kan det gå åt bägge håll men jag tycker att vi är lite starkare det sista. 2–2 kanske är rättvist när man summerar det, säger Elfsborgs lagkapten Johan Larsson, 32, efter matchen.

– Vi lyckas hämta upp det mot ett försvarskollektiv, om man säger så, för AIK är rätt trygga när de får stå och försvara med tio, elva gubbar. Det är godkänt att hämta upp.

”Hoppas att det inte var straff”

I slutet av matchen ropade hemmalaget på straff när AIK:s vänsterback Erick Otieno gjorde ner inbytte Sveinn Gudjohnsen i straffområdet.

– Det är en solklar straff, sa experten Jens Fjellström i Discovery plus sändning.

Johan Larsson ger sin syn på situationen:

– Sveinn (Gudjohnsen) är ganska stark och stor när man möter honom på träning och jag vet om att det ska ganska mycket till för att fälla den älgen. Men de (domarna) verkar rätt säkra på att det inte är straff, och jag har inte sett det i efterhand heller, så jag hoppas att det inte var straff, säger Johan Larsson.

– Men det är vad det är. Vi får hoppas att det jämnar ut sig någon annan gång.

Tim Rönning. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

”Starkt efter en sån käftsmäll”

I minut 49 spelade Elfsborgs målvakt Tim Rönning, 23, bollen rakt på AIK:s anfallare Benjamin Mbunga Kimpioka och en ny ledning för bortalaget var ett faktum.

– Ja, vad ska man säga… felpass. Vi vill gärna bygga bakifrån och vi vet hur de pressar, men han (Kimpioka) var smartare än mig den här gången och det är inget att säga, säger Rönning om situationen.

– Det är surt men ändå starkt att vi kommer ikapp och får in en boll till. Sen är det nära att vi gör 3–2 också. Det är starkt av grabbarna att komma tillbaka efter en sån käftsmäll.

Vad var dina direkta tankar efter misstaget?

– Just där och då kan man inte tänka och känna för mycket. Det var 30 minuter kvar av matchen så man kan inte hålla på och bli ledsen för det. Jag vet vad som gick fel, det är inget jag kan göra åt under matchen. Men det är klart att det är surt, säger han och utvecklar:

– Jag ser att båda kommer från varsitt håll och så ser jag ganska sent att vår sexa kommer in emellan dem, och då ska jag försöka knacka in den där. Men deras anfallare stänger först min mittback till höger och sen när jag tittar ner för att slå till bollen ändrar han riktning. Han lurade mig lite, han var smart och jag var dum.

