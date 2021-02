Nyhetsbyrån AP var först med att rapportera om förslaget som läggs fram för Uefas medlemsförbund på ett möte under tisdagen. Förslaget innebär att Champions League utökas med fyra nya lag och 100 matcher per säsong – från 125 till 225. Fyra nya ”exklusiva” matchveckor ska in i kalendern och ett stort inflöde av pengar till turneringen blir verklighet. Huruvida dessa ska fördelas mer eller mindre solidariskt till lag som deltar i Europa League eller den nyinrättade European Conference League råder både oklarheter kring och delade meningar om.

Svensk Elitfotbolls avgående ordförande Lars-Christer Olsson, som lämnar sina uppdrag vid årsmötet i mars, är även ordförande för samlingsorganet European Leagues, som representerar 37 ligor från 30 länder och över 1000 klubbar.

Han är starkt kritisk till utvecklingen.

– Vi tror att detta kan kannibalisera på både det idrottsliga intresset, men även de ekonomiska möjligheterna för alla de nationella ligorna. Inklusive de stora ligorna, säger Olsson.

Vilka kan bli konsekvenserna för svensk fotboll som du ser det?

– Att vi aldrig får något lag i Champions League, till exempel. Vi kommer att få svårt att få lag i Europa League också, om de här förslagen går igenom. Dels inför man tre divisioner i klubbtävlingarna. Bara mästarna i Sverige får chansen att kvala till Champions League. Dessutom krävs att våra klubbar gör så bra resultat i tävlingarna att vår liga stiger i rankning och våra lag kan tävla i både Europa League och Champions League.

”Den andra sidan kan aldrig hinna ifatt”

Olsson är även kritisk till att Uefa ”inte vill” diskutera distribution av ekonomiska medel än.

– De tycker att man kan göra det sedan, säger Olsson.

– Vi i European Leagues menar att man inte kan göra det senare. Förhållandet mellan ekonomisk framgång och sportslig framgång är nästan 1 till 1. Tar man inte hänsyn till den finansiella fördelningen av pengarna kommer det att ha en inlåsande effekt på de sportsliga resultaten. Man stänger i praktiken toppen av den europeiska fotbollspyramiden. Den andra sidan kan aldrig hinna ifatt. Gapet mellan de som har mycket och de som har mindre kommer att öka hela tiden. Det är redan bevisat i den innevarande perioden 2018-2021.

Vad du ser framför dig är med andra ord en monopolisering av sportsliga framgångar för en liten skara?

– Det kan man säga.

Olsson: ”Alla medelstora ligor är förlorare”

Förslaget ska förhandlas och kommer med all sannolikhet att klubbas i Uefa:s exekutivkommitté i mars.

Det som utspelar sig är också en andra akt i en kamp om europeisk cupfotbolls framtid som pågått en tid. Redan 2019 kom Uefa och ECA (European Club Association) med ett förslag på omstrukturering av de europeiska cuperna, men det röstades ned.

– Det blev väldigt mycket oväsen om. Mer på andra håll i Europa än i Sverige, här tror jag inte att så många förstod vad som hände. Det förslaget lyckades vi stoppa, säger Olsson.

– Det var i princip en stängd liga under Uefas hägn. European Leagues lyckades stoppa det med ganska mycket arbete. Nu har vi kommit upp med ett nytt förslag.

Under processen 2019 var nationsförbunden ”tysta”, säger Olsson, som menar att European Leagues drev klubbarna, ligorna och supportrarnas intressen – men nu hoppas han på mer engagemang.

– Hade nationsförbunden varit aktiva förra gången hade det kanske sett annorlunda ut, nu hoppas jag att de är aktiva i dag och verkligen försvarar sina klubbars intressen.

Lars-Christer Olsson och Karl-Erik Nilsson. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

Vad säger Svenska fotbollförbundet och Karl-Erik Nilsson om det nya förslaget?

– Det vet jag inte, men det har varit en samordning mellan de nordiska förbunden där även vi har deltagit, säger Olsson.

Men Sverige låter ju som stora förlorare på den här utvecklingen. Det borde vara en enkel fråga?

– Alla medelstora och mindre förbund och ligor är förlorare om man inte justerar något. Det förslaget som är framme nu är betydligt bättre än det från 2019. Då var det uppflyttning– och nedflyttning inom det europeiska systemet.

Men du måste ju ha pratat med Karl-Erik Nilsson?

– Jo, det är klart. Hela Norden ställer upp på samma syn som vi har.

Vems behov är det Uefa mättar med den här sortens reformer?

– Storklubbarna. G15, som vi numera kallar dem.

Men vad är egentligen poängen med ett Uefa som designar fördelningsmodeller och tävlingar för att tillgodose några få länders och klubbars intressen?

– Alla anser inte att det är på det här sättet, olyckligtvis. De som lägger fram förslaget tycker att det är bra för europeisk fotboll. De tycker att Champions League är en sådan attraktion som dessutom bidrar till utvecklingen av all fotboll i Europa. Historiskt har man gjort förändringar av den här sorten på grund av rädsla för att storklubbarna ska bryta sig ur.

Det ser ut som att man oroar sig för det här också?

– Ja, men storklubbarna har gjort exakt likadant de senaste 20 åren. De har använt samma taktik, det har varit framgångsrikt, man har lyckats skrämma Uefa, från och med Platini och framåt.

Men vilken framtid finns för Uefa om man gör så många av sina medlemsländer till förlorare?

– De som driver den här linjen menar att den här sortens förslag är det som gör att Uefa kan fortsätta vara samlande. Om de inte skulle göra så här skulle storklubbarna bryta sig ur, och då skulle Uefa få problem.

Kan det inte bli en motsatt reaktion? Att de medelstora och mindre förbunden lämnar eller bryter sig ur i stället?

– Det är en ganska komplicerad process. Allt hänger ihop med Fifa:s reglemente och hela den baletten. Man skulle göra sig skyldiga till stadgebrott. Den risken är med andra ord väldigt liten. De medelstora och små förbundens möjligheter att organisera sig själva är heller inte särskilt stor.