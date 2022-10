Anders Christiansens huvud signalerar uppgivenhet. Hans blick ger sken av en kokande ilska. Malmö FF:s lagkapten står inne på Eleda Stadion och ska precis intervjuas av Viaplay. Det han skulle vilja prata om är sitt lags starka Europa League-insats i det precis avslutade mötet med tyska 1. FC Union Berlin (0–1).

Det han tvingas prata om är kaoset på läktarplats. Om fyrverkeripjäser som kastats in på planen, även upp mot läktare där barnfamiljer befann sig.

– Det är ett fåtal människor som förstör det. Det är inte bara i dag, men i dag är det katastrof. Det sitter familjer på läktaren och det smäller till höger och vänster. Men det är hela Europa. Jag vet fan inte vad som händer i Europa just nu.

Det vet Martin Fredman, säkerhetschef på Svenska fotbollförbundet. Och det är ingen positivt.

– Det går åt fel håll, säger han.

Hur menar du?

– När jag pratar med Uefa är det rätt mörkt kring pyroteknik, hat och hot, rasism, våld, slagsmål … Det finns en negativ trend i Europa, det är känslan.

Några exakta siffror finns inte än. Tanken var att de skulle ha presenterats under det senaste säkerhetschefsmötet i Istanbul, men så blev inte fallet.

Därmed är det känslan vi får följa. Plus den bild som Uefas alla bestraffningar ger. De har varit många under den här hösten. Bara under augusti straffades över 40 klubbar runtom i hela Europa för inkastade föremål och/eller antänd pyroteknik kopplat till matcher i Champions League, Europa League och Europa Conference League. Det har även, precis som Martin Fredman är inne på, förekommit rasistiska beteenden samt hat och hot.

– Det är ett försämrat ordningsläge generellt i Europa, det kan man konstatera. Till exempel är behovet av så kallade säkerhetsdelegater skriande. Matcher som i riskanalysen hamnar på rött ska ha en säkerhetsdelegat på plats som ska hjälpa arrangören. De har ökat mycket, säger Martin Fredman.

Upplever du att läget är sämre i dag än vad det någonsin har varit?

– Det är svårt. Jag har inget helhetsgrepp och det är nog viktigt att ha fakta i det. Även om känslan är att det har blivit sämre, definitivt.

– Jag vet fan inte vad som händer i Sverige just nu.

Anders Christiansen uttryckte sig inte så, men skulle lika väl ha kunnat göra det. Det som händer i Europa händer nämligen också i Sverige. I alla fall till en viss grad.

Anders Almgren är verksamhetsansvarig på Enable Sverige, en organisation som för välkomnande, säkra, trygga och stämningsfulla fotbollsevenemang.

Han säger så här:

– Om man tittar innan pandemin så var i princip pyroteknik det enda återkommande ordningsproblemet. Det var egentligen den enda störningen vi hade på läktarna. Och pyroscenen var, skulle jag säga, lite mer under kontroll än vad den var på många håll i Europa. Så vi gick från ett läge som var lite bättre. Samma sak nu. Vår situation är nog lite bättre än vad man ser i Europa, men det är fortfarande så att trenden är negativ.

Det har visat sig flera gånger under den allsvenska säsongen. Allra senast i slutet av söndagens derby mellan Djurgårdens IF och AIK på Tele2 arena.

I matchminut 85 förvandlades festen till ett kaos. Det tändes bangers och kastades bengaler mellan olika läktarsektioner. Det uppstod tumult, till och med slagsmål. Matchen avbröts. Och när den till slut kunde återupptas hade stora delar av publiken lämnat arenan.

Mats Enquist, Svensk elitfotbolls (Sef) generalsekreterare, berättar att det var nära att derbyt bröts helt, något som inte har hänt sedan skandalmatchen mellan Gais och IFK Göteborg i svenska cupen 2019.

– Det var nog så nära det kan bli. Jag har inte upplevt något som har varit så nära under alla dessa år, säger Enquist.

Hur ser du på det som hände?

– Det är så allvarligt som det kan bli. Vi har alltid dragit en gräns vid det som ger en direkt skaderisk. Våld, inkastade föremål, bangers, kastad pyroteknik. Det är nivå röd. Det här är nivå röd. Det går inte beskriva det annorlunda. Det är så oacceptabelt som det någonsin kan bli. Jag tror både vi och klubbarna får lägga många knutar till. Bort måste det.

Med tanke på det inträffade, och det allvarliga i det, samlades ledningen i Svensk elitfotboll och representanter för de fem största klubbarna (AIK, Djurgårdens IF, Hammarby IF, IFK Göteborg och Malmö FF) i ett möte under måndagsförmiddagen. Att inte fler klubbar närvarade förklarar Enquist med att det ofta är hos de stora klubbarna som den här typen av problematik uppstår.

– Vi kommer ha fler möten framöver också. Vi måste prata ihop oss, vi kan inte acceptera att det blir den här typen av händelser på läktarna. Vi måste öka vårt ansvar och se vad vi kan göra ihop med polisen. Den här typen av grejer är oerhört svårt att förebygga, men nu gräver vi så djupt vi kan och hoppas få stopp på det, säger Mats Enquist.

Vi återkommer dit, till vad som sades på mötet och vilka tänkbara åtgärder som kan komma att vidtas.

Först dock: Hur har det blivit så här? Hur och varför har våldet och tumultet blivit allt mer förekommande på fotbollsläktarna runtom i Europa – och i Sverige? När SportExpressen tidigare i år granskade den ökade mängden inkastade föremål i allsvenskan pratade många om det som en effekt av coronapandemin och tiden utan folk på matcherna.

Göran Rickmer, evenemangsansvarig hos Hammarby IF, sa till exempel:

– Precis som att det är nya spelare i en startelva så byter vi ut en del av publiken hela tiden. Jag ska inte säga att det var väntat, men jag var lite orolig över att det skulle kunna komma olika sådana här saker. Någonstans är det fotbollspubliken som tillsammans bestämmer hur vi vill ha det på matcherna. Nu har vi inte träffats på flera år. Det är lite som att släppa in 18-åringar på krogen, det tar ett tag innan det sätter sig. Och det krävs en diskussion och en debatt om det för att folk ska förstå.

Det låter ungefär likadant nu.

– Vår syn är att det har skett en normativ förskjutning i supportermiljön efter pandemin. Det syns på de här beteendena. Om vi tittar på bengalkastning som ett exempel så beror det inte på ett förändrat säkerhetsarbete eller en villkorsstrategi som har gjort någon skillnad. Bengaler fanns på läktarna före pandemin och de finns efter. Men före pandemin valde folk att inte kasta dem. Det skedde ibland, men det var inte ens en incident per år. Nu har vi haft flera exempel det senaste året. Samma sak med våld på läktarna. Det är något som har skett med delar av kulturen, säger Anders Almgren och fortsätter:

– Det är svårt att vara mer exakt än så. Jag bara konstaterar att den normativa interaktion som alltid sker dog i ett och ett halvt år. När den togs upp igen hade vi en ny situation. Jag har lite grann trott att det skulle ta ett halvår innan det skulle ebba ut. Det har det gjort, men bara delvis. Tar man inkastade föremål så tror jag att de har blivit lite färre nu, men i stället har vi fått det här.

Kastade fyrverkeripjäser och bengaler. Våld och tumult.

Annorlunda modell i Sverige

Mats Enquist menar att det som har hänt är ett delvis nytt fenomen.

– Det här är nya grupperingar. Det här är folk vi inte har koll på, som vi inte känner igen i supporterkulturen. Tyvärr anar jag ett mönster som jag känner igen från mina europeiska kolleger. De beskriver att det är många nya grupper som har levt lite i utanförskap under pandemin och som nu hittar ett forum att komma in och stöka i. Det krävs en djupare analys, men det verkar vara ganska många unga, framför allt män, som vi inte riktigt kopplar. Det är lite oroväckande. Vi har ändå kunnat ha en sansad dialog med resten av supporterkulturen som det såg ut fram till pandemin, men här har det kommit in nya krafter tydligen. Det tror jag både vi och många europeiska klubbar får jobba med.

Varför tror du att de här grupperna har valt att ge sig in i fotbollen?

– Det vet vi inte riktigt än. Vi har väl en aning om att det här är lite samma grupper som lever ut sin frustration på andra ställen också. Stenkastning mot blåljusutryckningar, upplopp vid demonstrationer … Det är för tidigt för att vara säker på något, men det är något vi inte känner igen. Den gamla ultras- och firmakulturen hade vi en bättre relation med. Vi kunde hantera den och hitta en dialog. Det här är grupper vi inte känner överhuvudtaget och som vi tror drivs av andra intressen än själva fotbollen.

Så, hur ska man lösa problemet? Hur ska man få bukt med alla incidenter på fotbollsläktarna? Ute i Europa har Uefa straffat mängder av klubbar med spel inför helt eller delvis tomma läktare. Även med förbud att sälja biljetter till sina bortasupportrar.

Modellen som används i Sverige är annorlunda. Istället för kollektiv bestraffningar jobbas det numera med att identifiera, lagföra och stänga av de individer som står för brotten på arenorna – exkluderingsstrategin. Är det rätt väg att gå?

– Oh, ja. Herregud, säger Anders Almgren.

– Vi har, såvitt jag vet, inte sett några exempel på hur de svepande åtgärderna som stängda läktare eller villkorsstrategin i Sverige har haft några mätbara positiva effekter. Det är så lätt att hamna i en affekt efter de här incidenterna där man snarare vill ha ut sin ilska än att man pratar rationellt som är verksamma metoder. Vi måste fortsätta som vi har börjat och ha tålamod med det. Samtidigt tror jag verkligen att vi behöver fundera över hur man jobbar normativt.

Vad menar du med det?

– Det betyder i praktiken att det måste diskuteras inom kulturen. Då kan man självsanera. Det var vi sett flera gånger tidigare och det är det som rör sig i min skalle nu. Om man pratar med de här individerna och de här grupperna på ett konstruktivt sätt kan man få dem att oftare göra positiva val – och mer sällan göra negativa val. Vi kommer aldrig få dem att sluta elda, men vi kan förmodligen, att döma av hur det var innan pandemin, få folk att välja bort att kasta bengaler omkring sig.

Upplever du att några sådana tag tas?

– Ja, det skulle jag säga. Man ska vara försiktig när man kollar på sociala medier, det är en liten bubbla, men efter gårdagens derby tycker jag att de flesta har sagt: ”Bengalkastande är inget som hör hemma på arenorna. Våld har inget på arenorna att göra”. Den typen av resonemang har varit mycket mer utpräglat. Samma sak ser jag tunga supporterröster beskriva. Jag tycker mig nog se att folk har ruttnat på det här nu och är beredda på att ta snacket.

Ber om hjälp från politikerna

Mats Enqvist återvänder till måndagsförmiddagens möte mellan Svensk Elitfotboll och representanter för de fem största klubbarna:

– Det kom upp massa kreativa idéer som handlar om vad vi själva känner att vi kan göra. Alla är överens om att vi inte kan acceptera den här typen av våld på läktarna, det måste hända något nytt. Nu har vi fyra omgångar kvar där vi får göra så gott vi kan. Sedan har vi en vinter på oss att planera inför nästa säsong. Samtidigt saknar vi Fredrik Gårdares grupp inom polisen som arbetade dedikerat mot denna typ av våldsgrupper. Kanske kan vi få gehör för en nysatsning? Både vi och polisen behöver nog också få lite hjälp av våra politiker rörande lagstiftningen mot dessa nya huliganer.

Vad skulle ”något nytt” kunna vara?

– Jag vill inte spekulera i det än, men vi kommer definitivt hämta influenser dels från vad vi själva känner till, klubbarna är duktiga på det här, dels från internationella erfarenheter om vi ser att det finns någonting där. Det får bli till vinterns diskussion.

Finns det en risk att matcher kommer spelas inför tomma läktare om den här problematiken fortsätter?

– Det hoppas jag inte, men det är inte helt i våra händer. Till slut är arrangörens möjligheter att ingripa eller förebygga eventuella vansinnesdåd på läktarna begränsad. Det är samma som i resten av samhället. Så, det är klart att om den här typen av beteende ökar hamnar man till slut i att det inte går att spela med publik, eller med bortapublik, eller med frihet och öppenhet på arenorna. Det är inget vi vill och det är inget vi ska börja prata om än tycker jag. Låt oss få arbeta ett litet tag till med den så kallade exkluderingsmodellen och se hur det biter.

Är du säker på att det fortfarande är rätt väg framåt?

– Vi har inte hunnit köra det så länge och vi drabbas av ett delvis nytt fenomen nu. Alla som vill dra slutsatser efter så här kort tid tycker jag är lite snabbt ute. Man får ge det till utvärderingen i vinter. För varje sådan här händelser tar det ett tag att lagföra, identifiera, bötfälla och kanske tilldela tillträdesförbud. Effekten kanske inte kommer förrän sex månader efter händelsen. Fortare går det ofta inte.

Mats Enquist avslutar:

– Det här är något nytt och det måste vi hitta verktygen för. Och det kommer vi göra tillsammans med polisen och supporterrörelsen. Vi måste ta grepp om vårt eget vardagsrum igen.

Ute i Europa behöver många göra samma sak.