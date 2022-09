”Det är tråkigt – jag blev ledsen när jag läste det”

Den 19 augusti som AIK meddelade att Bartosz Grzelak sparkades från sittuppdrag som huvudtränare för klubben. Beslutet togs dagen efter förlusten på bortaplan i den första playoff-matchen mot tjeckiska Slovacko i Europa Conference League.

– Vi är inne i en negativ trend där AIK under en period varken fått en sportslig utveckling, eller resultaten med oss, som tar oss till de mål som vi har satt för verksamheten, motiverade sportchef Henrik Jurelius beslutet i en kommuniké.

”Det blir ett tomrum i vardagen”

Själv valde huvudpersonen att lägga locket på. Fram tills nu.

Skälen har varit ganska enkla, enligt honom själv. Framför allt har Bartosz Grzelak inte känt behovet att prata om uppbrottet offentligt, av respekt mot sin tidigare arbetsgivare. Men efter att AIK:s ordförande Robert Falck medverkat i podcasten Lundh, där Falck talade om orsakerna till uppsägningen, så har Grzelak kommit på andra tankar. Därför väljer den förre AIK-tränaren att ge sin bild av vad som hänt.

Och det blev minst sagt en stor omställning efter att han entledigats.

– Jag landade rätt snabbt på fötterna efter att jag fick gå. Det är aldrig roligt när sådant där händer men samtidigt är jag i grund och botten en person som hellre ser framåt än bakåt. Jag började blicka framåt även om det var tungt, säger Bartosz Grzelak till SportExpressen.

Hur har de här senaste veckorna varit?

– Både och. Det blir ju ett tomrum i vardagen. Man går från en rutin och process varje dag till att man inte har den här vardagen när man åker till träningar och matcher. Jag har försökt sätta andra rutiner i vardagen. Jag har försökt att reflektera kring det som har varit samt studera olika arbetssätt.

– Jag har kunnat fylla dagarna på ett vettigt sätt genom att resa runt också och förkovra mig. Sedan har jag fått väldigt mycket kärlek från AIK-supportrar, spelare och ledare. Det har så klart hjälpt till i processen att gå vidare på något sätt.

Orden när Grzelak fick sparken

Beskedet fick han till sig under ett fysiskt möte på AIK:s träningsanläggning ute på Karlberg. Grzelak säger att kommunikationen skedde på ”ett väldigt rakt sätt”.

– Vi hade kommit hem från Tjeckien. Jag började förbereda Norrköpingsmatchen och i slutet på dagen när jag skulle gå så blev jag meddelad beslutet, säger han.

– Jag satt med Henke (Henrik Jurelius) och han sa att klubben tagit ett beslut att säga upp avtalet.

Vad angav AIK för skäl till dig för att du sparkades?

– Att det var en dålig trend resultatmässigt. Det var väl det som man sa.

Fick du några andra förklaringar till beslutet?

– Nej, ingenting utöver det. Det var en resultatmässig trend som man inte var nöjd med. Vi hade en tuff sommar så det var inte så mycket att argumentera emot.

Blev du överraskad?

– Ja, på ett sätt blir man ju det. Sedan vet man ju om att man jobbar i AIK och att det är elitidrott. Det är en resultatbaserad bransch. Hur mycket man än vill jobba med långsiktiga processer så vet jag ju om, och hävdar hela tiden, att det är en resultatorienterad bransch när man är i en storklubb som AIK.

Bartosz Grzelak med AIK:s sportchef Henrik Jurelius. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

Grzelak fortsätter:

– Jag blev överraskad sett till att vi hade satt upp målsättningar och ett ett långsiktigt projekt där det kan bli svårigheter under vägen, men att det fanns en långsiktig målsättning med allt. Men samtidigt inte överraskad eftersom det är en toppklubb i Sverige. Det är blandat.

Kunde du gjort något på ett annorlunda sätt?

– Självklart känner jag att jag kunde gjort annorlunda i vissa delar. Jag följde min linje och var trogen mitt ledarskapsideal och vek mig inte från det. Sedan så kände jag väl att i takt med att vi fick skador på flera nyckelspelare, så känner jag nu i efterhand att jag kanske försökte kompensera för mycket för att skruva och få ut det bästa i laget med andra spelare. Vi kanske gick ifrån det som var vår grundtrygghet när vi ledde serien i maj.

Grzelak pausar en sekund innan han fortsätter.

– Men det är alltid en avvägning, säger han fundersamt och fortsätter:

– Hade jag inte skruvat på det och det hade gått likadant, då hade jag nog känt: ”Varför var jag inte modigare och skruvade på saker?”. Men trots allt så vann vi ju matcher under sommaren, det var inte så att vi bara förlorade en massa matcher perioden. Vi vann matcher och gick till playoff i Europa Conference League. Men det är saker jag reflekterat över.

Ni gick in i sommaren med tvåfrontskrig. Dels Europa men också toppstrid i allsvenskan och en ganska tunn trupp. Upplever du att du fick verktygen som krävdes för att lyckas med resultaten?

– Alla lag, oavsett nivå och liga, tror jag lider när du tappar tre nyckelspelare plus en toppspelare i Jordan Larsson som lämnade efter våren. Speciellt när du tävlar på två fronter. Det var många spelare som fick göra väldigt många minuter under sommaren som kanske inte hade spelat lika mycket under våren om man säger så. Det är svårt att säga, men hela säsongen i år får väl utvisa om man har varit tillräckligt bra rustade eller inte.

”Förvånad när jag läste det”

I förra veckan medverkade AIK:s ordförande Robert Falck i podcasten Lundh på Fotbollskanalen. Där angav Falck två skäl till att Grzelak fick sparken. Dels var det på grund av bristande sportsliga resultat, men också på grund av bristande förtroende i truppen.

Bartosz Grzelak känner inte alls igen sig i AIK-basens uttalande.

– ”Sebbe” (Sebastian Larsson) sa det i något sammanhang, att han var förvånad. Jag delar väl den bilden. Jag blev väldigt förvånad när jag läste det. Det var inte signalerna jag fick från spelarna innan uppsägningen eller efter Robert Falcks uttalande. Jag har heller inte fått någon feedback från ledningen i den här processen under sommaren om att det skulle finnas något missnöje i laget eller andra problem kopplat till det sportsliga. Det är tråkigt om det var så och beklagligt att jag inte fick chansen att korrigera det på något sätt. Men sedan är det ju så här. Det kan finnas spelare som var missnöjda eller kände sig kränkta för att jag i mitt ledarskap ställer höga krav på disciplin, ambition och en hög kravbild.

– Om det är så, då får det väl vara så. Jag kan inte frångå mina ideal om hur man ska träna ett fotbollslag vad gäller ledarskapet. Är det så, då får det vara så. Men jag fick inga signaler om att det skulle ha funnits ett missnöje bland spelarna. Sedan är det alltid så att när resultaten inte går ens väg så kan det finnas olika skäl till att resultaten inte går ens väg, och så börjar man leta orsaker till det. Det gör ju jag också som tränare i olika saker, det tillhör människans natur att hitta orsaken, helst en orsak, men saker är mer komplexa än så. Jag är förvånad, för att sammanfatta det.

Hur var din dialog med spelartruppen under tiden?

– Tät. Jag hade oftast samtal med lagkaptenerna Sebastian Larsson och Alexander Milosevic kring olika saker. Allt från hur vi tränar och vad vi behöver göra i träning och match till hur vi reser. Vi hade en väldigt bra dialog kring det.

Grzelak understryker:

– Det är min bild av det, att vi hade en tät dialog.

Är du besviken på uttalandet?

– Ja, självklart. Jag vet inte, och det får han stå för, om han har misstolkat eller fått en felaktig information. Det vet inte jag. Men det kanske är så att han har fått information som tyder på det, men jag tyckte inte det var schyst att gå ut och diskutera sådana här saker i detalj. Det tycker jag inte heller att man ska göra. Jag har kämpat och gjort mitt bästa för AIK varje minut av den tiden under mina två fantastiska år i klubben, samt tidigare som assisterande tränare. Jag blev lite ledsen när jag läste det.

Vad kunde AIK ha gjort bättre?

– De som jobbar i AIK får göra sina bedömningar. Jag ska inte recensera min förra arbetsgivare på det sättet, utan jag kan bara uttala mig om saker som jag kan ta ansvar för och hur jag upplever saker. I mina reflektioner recenserar jag inte vad AIK kunde gjort bättre - utan snarare vad jag själv kunde gjort bättre.

Hur ser din relation ut till AIK:s spelare i dag?

– Vi har en bra relation. Vi har haft jättemånga fina sms och samtal. Det är klart att sådant värmer när man jobbat så nära varandra. Jag kan inte annat än att önska spelarna lycka till, det finns inget annat.

Hur följer du AIK? Är du på plats på Friends arena?

– Jag har kollat på lite matcher efteråt sedan har jag försökt ta in andra intryck genom att resa lite utomlands och titta på andra matcher i allsvenskan också.

SportExpressen har varit i kontakt med AIK:s ordförande Robert Falck som meddelar att han bett Grzelak om ursäkt och att han är ångerfull över sitt tidigare uttalande.

– Det blev fel när jag i en podcast pratade om varför AIK Fotboll och Bartosz gick skilda vägar. Jag skulle inte talat så ingående om AIK:s interna processer eller hur vi resonerat. Det borde stannat internt. Jag har pratat med Bartosz och bett honom om ursäkt för detta.

– Han är en mycket skicklig och lyhörd tränare som gjort stora insatser för AIK Fotboll, inte minst som huvudtränare där han lyfte laget och etablerade oss i toppen av allsvenskan. Jag är övertygad om att han har en lång och framgångsrik karriär som tränare framför sig. Tyvärr tog det stopp i AIK den här gången, men dörrarna till klubben står alltid öppen för honom.

Henok Goitom har tagit över som tränare för AIK. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES/MAGNUS LILJEGREN MAGNUS LILJEGREN

Vill träna nytt klubblag

Vad som väntar nu för Bartosz Grzelak är svårt att sia om. Klart står att han är sugen på att fortsätta utöva tränaryrket och han står redo att jobba om något spännande dyker upp.

– Jag känner absolut inte att jag var utbränd i den här perioden, jag kommer ha energi att hoppa på något som är roligt. Jag blickar redan framåt mot nästa utmaning.

Du har jobbat med både landslag och klubblag. Vill du stanna i klubblagsmiljön?

– Jag är öppen för allt möjligt. Jag vill ju vara tränare och som du säger har jag jobbat med landslag, det var en bra erfarenhet. När man får ett erbjudande så är det viktigt att man känner att det pirrar i magen och att det här är något utmanande och roligt. Då känner man direkt att det är rätt. Det är svårt att spekulera i vad det blir, men jag ska välja med hjärtat.

Skulle du kunna ta ett annat allsvenskt lag?

– Just nu så känner jag, efter att ha varit i AIK, att skulle jag få chansen att ta ett lag utomlands och lägga på något ytterligare till min verktygslåda och erfarenhet så gör jag gärna det. Jag har jobbat på förbund, varit klubblagstränare i de fyra högsta nivåerna och varit sportchef. Att ta ett jobb utomlands hade varit något mer att bygga vidare på.

Har du haft några erbjudanden?

– Inget som har känts helt rätt.

Samtidigt som intervjutiden börjar löpa mot sitt slut blickar Bartosz Grzelak tillbaka mot många fina stunder som han upplevt med AIK. Där finns en del svartgula derbysegrar, en SM-guldstrid in på mållinjen 2021, en minnesvärd och dramatisk avslutning borta mot Kalmar FF 2018 som slutade med SM-guld i rollen som assisterande tränare och det faktum att han fick leda AIK ut till ett Europaspel den här säsongen.

– Under mina två år, och även åren innan dess, har jag aldrig fått ett negativt sms eller mejl från någon i eller runtom AIK efter en förlust. Ingen har någonsin stoppat mig på vägen till träningen eller väntat på mig utanför arenan för att säga något dumt. Supportrarna har aldrig kommit med något negativt mot mig. Jag är evigt tacksam för respekten som supportrarna har visat mig under alla dessa år.

Grzelak tystnar. Han kliar skägget, och försöker hitta rätt beskrivning, innan han fortsätter.

– Det säger mycket om min relation till AIK-supportrarna.