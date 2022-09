Trots att Malmö jagar en plats i Europa och Helsingborg slåss i botten av tabellen var det hemmalaget i rött som inledde bäst inför Olympias 15 800 åskådare.

HIF dominerade spelet, och Malmö FF hade svårt att skapa heta målchanser mer än ett distansskott i stolpens utsida från Moustafa Zeidan.

Trots det var det gästande MFF som skulle spräcka nollan i säsongens andra Skånederby. 22-årige Patrio Sejdiu avslutade en omställning med att direktskjuta in 1-0 till MFF med vänsterfoten bakom Kalle Joelsson i Helsingborgs mål.

– Jättefin omställning där man tar det lugnt och behärskat, säger Anders Andersson.

– Helt otagbart för Joelsson i målet. Ett vackert mål, fortsätter han.

Men Helsingborg skulle komma tillbaka in i matchen. Ju längre halvleken led, desto mer tog HIF över spelet och skapade flera chanser utan att lyckas överlista MFF:s målvakt Ismael Diawara.

HIF ropade på straff

Efter 40 minuter ville HIF ha en straff efter att Amar Muhsins inlägg tagit på Lasse Nielsens arm, men domaren Mohammed Al-Hakim friade.

Till slut skulle målet ändå komma. Och det var just Amar Muhsin som skulle göra det. Taha Ali tog sig in i straffområdet och gick på avslut som Ismael Diawara släppte retur på. Returen hamnade i en röra med flera spelare framför Diawaras mållinje men hamnade till slut hos Muhsin som tryckte in kvitteringen från nära håll.

I andra halvlek skapade både HIF och MFF flera målchanser, och när målet väl kom var det till Malmös fördel. Moustafa Zeidan slog en svepande hörna som Lasse Nielsen nickade ner till Dennis Hadzikadunic som rakade in 2-1 från nära håll.

Mittbackens första mål i allsvenskan.

– Alla mål räknas. Så länge vi tar tre poäng är jag nöjd, säger Hadzikadunic till Discovery +.

Hadzikadunic derbyhjälte

Efter Dennis Hadzikadunics 2-1 hade Helsingborg svårt att skapa riktigt heta chanser att kvittera. Närmast att göra mål var hemmalaget efter en hörna, men MFF-målvakten Ismael Diawara svarade för en bra reflexräddning.

MFF vann matchen med 2-1 och är nu bara två poäng bakom trean Hammarby i den allsvenska tabellen.

– Det är en viktig match i dag. Jag är stolt över grabbarna och våra fans. Vi presterar bra, säger Hadzikadunic.

Helsingborg är i sin tur fortsatt indraget i bottenstriden och har sju poäng upp till Varberg på 13:e plats som innebär säker mark i tabellen.