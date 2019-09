* TIFO *

AIK

Ett flaggtifo i svartgult och guld.

”Sjung om ditt hjärta slår för Gnaget” stod på Norra Stås övre del och på den nedre

”Sjung för SM-guldet vi ska nå!”

Ett stilrent, klassiskt tifo. Man kanske hade väntat sig något utöver det vanliga i det här derbyt. AIK har haft många tifon som varit både vackrare och mer kreativa.

BETYG: 3

DJURGÅRDEN

Här snackar vi om ett tifo av högsta klass. Ett av de bättre man sett i år. Kreativt med glimten i ögat.

”På skansen finns schimpanser med långa bamburör” stod med vita bokstäver högst upp vid sektionen där Djurgårdsklacken stod och på den nedre

”De jagar små gnagare och steker dem i smör.” Sedan hissades ett tifo framför klacken där det var sju schimpanser som stekte råttor i smör.

Kan inte bli annat än fem getingar.

BETYG: 5

* RAMSOR *

AIK

Som vanligt hade AIK-klacken en arsenal med ramsor på laget och det var inget fel på kreativitetn och variationen hos klackarna.

”Allez, allez, allez”-ramsan hördes nog mest och samt även ”Heja AIK”.

Det var bara vid några få tillfällen som hemmaklacken slog av på takten.

”Vi är AIK-ramsan hördes också väldigt ofta och skapade ett bra tryck.

BETYG: 4

DJURGÅRDEN

Även Djurgårdens supportrar hade bra kreativitet när det gällde ramsorna och de varierade bra under hela matchen. Mattades så klart lite mot slutet, men annars en bra mix under 90 minuter plus tillägg.

BETYG: 4

* VOLYM *

AIK

Högst volym blev det vid två tillfällen från AIK-klacken. När Norra stå fick med sig hela den svartgula delen av Friends på Allez-ramsan med cirka tio minuter kvar. Då gungade hela Friends.

Samma sak när växelramsan ”Tjalalala, AIK” kördes i den första halvleken. Även då var hela den svartgula delen av Friends med.

BETYG: 5

DJURGÅRDEN

Djurgårdsklacken imponerade och överröstade AIK-supportrarna i inledningen. Det blev ett enormt tryck på bra gung till en början när de körde ingång med Heja, Heja Djurgården. Då var det ett öronbedövande ljud från den blårandiga delen av Friends.

Även vid ”Kämpa Djurgården, med en kvart kvar blev det bra tryck.

Högsta betyg till ljudvolymen från Djurgårdsklacken.

BETYG: 5

* UTHÅLLIGHET *

AIK

Så klart att vinsten spelade roll och att den svartgula Allez, Allez-ramsan kördes på högvarv under den sista delen av matchen och även efter slutsignalen.

AIK-klacken hade en bra uthållighet från långt innan avspark till långt efter slutsignalen.

BETYG: 5

DJURGÅRDEN

Mattades då det var ungefär tio-fem minuter kvar av matchen. Men det berodde nog främst på att Djurgårdens misslyckades med att skapa den där riktiga slutforceringen och under hela matchen hade extremt svårt att skapa heta målchanser.

Stöttade ändå laget bra trots förlusten.

BETYG:4

* TOTALA BETYG *

AIK: 17

DJURGÅRDEN: 18