Ingen förstår riktigt vad målgesten går ut på, eller varför byxorna inte sitter på benen, men där står Djurgårdens matchvinnare i Göteborg med sina shorts vajande som en peruk på huvudet. Han vrålar ut sin glädje mot den mörka hösthimlen. Efterspelet ska handla om en straff som aldrig dömdes och en offside som inte blåstes – men Mohamed Buya Turay kunde inte bry sig mindre. Med en perfekt högerhalvvolley har han besegrat IFK Göteborg. Djurgården har tagit tre poäng, och med det ett stort steg närmare segern i allsvenskan.

När han spelar upp scenerna för sig själv en vecka senare börjar han skratta innan han ska förklara vad som hände.

– När vi var barn och det regnade brukade vi ta kläder och sätta på huvudet när vi var utomhus, säger han.

– Jag kände välsignelsen falla från himlen över mig och satte byxorna på huvudet. Det var en fin stund.

Målet är Buya Turays 13:e för säsongen, och nu skuggar han Muamer Tankovic i skytteligatoppen. Mål gjorde han ju i både AFC och Dalkurd, men det här året är annorlunda. Det var hit han ville. Han tycker att han har anlänt för sent, och allt som krävdes var förtroende.

***

Av alla konflikter och skandaler som puttrar i fotbollen vet jag få som mäter sig med den i Buya Turays hemland, Sierra Leone, speciellt under 2010-talet.

När man tittar på de senaste årens händelser blir det enkelt att ställa sig den sortens fråga som aldrig har ett svar: Var börjar man?

Den inhemska ligasäsongen 2014 spelades aldrig klart efter att ebolaepidemin drabbat landet hårt. På grund av smittorisk förbjöds landslaget att spela landskamper mellan 2014 och 2015 (samma förbud tilldömdes Guinea och Liberia). För utlandsproffs blev vardagen en annan. I USA rapporterades fall där spelare inte ville byta tröja med motståndare från Sierra Leone av rädsla för att smittas.

Det är den ena sidan av historien. Den andra handlar om ett fotbollsförbund i fullskaligt kaos.

Historien är lång och snårig. Kortfattat kan man säga att ordföranden, Isha Johansen, och generalsekreteraren Christopher Kamara, båda blev måltavlor för allvarliga korruptionsanklagelser i en lång och utdragen rättsprocess. Misstankar om matchfixning i samband med landskamper och ett antal avtal som undertecknats lyftes fram som huvudsakliga skäl, men Fifa gillade inte vad man såg och menade att landets anti-korruptionsenhet, ACC, som låg bakom anklagelserna, agerade på regeringens inrådan. Supportrar och klubbar i landet var skeptiska och splittrade. Fifa stängde av Sierra Leone från all fotboll. Både Johansen och Kamara friades i maj 2019, och månaden efter hävdes Fifa:s avstängning.

Bråken i förbundet har spillt över på den inhemska fotbollen. 2015, 2016, 2017 och 2018 startade inte ligan överhuvudtaget. 11 av 14 klubbar försökte skapa en utbrytarliga 2016, men lyckades inte attrahera publik och gav upp ganska fort.

Det går med andra ord ganska enkelt att föreställa sig bättre miljöer för en ung fotbollsspelare med ambitioner om att slå sig fram än de som erbjudits i 2010-talets Sierra Leone, och det är här någonstans man kan börja söka efter svar om man vill förstå Mohamed Buya Turay.

I tumultets begynnelse, 2013, lämnade han den afrikanska kontinenten och Guinea, där han spelade för en akademi, med hjälp av en agent, Numukeh Tunkara, i den svenska fotbollen ofta känd under smeknamnet ”Nums”, för att söka lyckan i Sverige. Hans historia här har berättats förut, hur han först kom till Vasalund för provspel, blev ratad, vände tillbaka till Nigeria för att söka nytt visum, hamnade i Västerås-klubben Juventus IF (där även Sam Johnson varit) och – enligt sina egna vittnesmål – klarade sig under väldigt skrala förhållanden.

I en intervju med Sportbladet från 2017 gick han till hårt angrepp på den livssituation han tvingades in i hos Juventus IF. Klubben svarade med att redogöra för sin egen verksamhet som en ”promotion-klubb” där spelare ”ges möjlighet visa upp sig”. Beskrivningen, hur man finansierar uppehälle för exempelvis unga spelare från afrikanska länder som kommer till Sverige på så kallat turistvisum, stämmer överens med en sorts verksamhet som SportExpressen granskat under 2019, och som Svenska fotbollförbundet uttryckt oro över.

Det är ur den osäkerheten, med den risken och den avsaknaden av garantier som Mohamed Buya Turays karriär i svensk fotboll föds. Med den sortens introduktion kommer ofta en extrem hängivenhet och vilja att lyckas, men också en uppsjö aktörer som ser ekonomisk vinning i varje mål man gör. Förtroende och känslor av tillit är hårdvaluta. Svårt att vinna, enkelt att förlora.

När jag pratar runt med personer som sett honom längs vägen får jag höra om en scout för en stor svensk klubb som ser Buya Turay spela 2013 och meddelar att han ska ”äta upp sin keps om det blir en elitspelare av honom”. Jag får höra om en lång rad namn som aviserat sin vilja att hjälpa honom framåt, som sett dollartecken tändas och slockna, som sagt en sak och gjort en annan, som inte trott på honom, som hamnat i konflikt med honom – och personer som inte kan tala gott nog om vare sig människan eller spelaren Mohamed Buya Turay.

***

– Jag kan förstå det. Jag gör faktiskt det, säger Thomas Lagerlöf när jag berättar om scoutrapporten som dömde ut Buya Turay som 19-åring.

Djurgården har en samlad pressträff några dagar innan matchen mot Örebro. Han och Kim Bergstrand studsar mellan reportrar på Tele 2 arena.

– Han sprang på allt i första skedet, väldigt opolerad, ville gå i djupled hela tiden. Vi hade honom aldrig på provträning i Sirius, men vi var och scoutade honom när han kom till Sverige. Vi var i Västerås och såg honom spela då. Då tyckte vi inte att han var tillräckligt bra. Första gången jag såg honom hade han varit runt och provspelat i tre lag tre dagar på raken. Han var helt energilös, totalt urlakad. ”Vad är det där?”, tänkte jag. Sedan började han göra mål. Mycket mål, så det var mycket snack om honom, säger Lagerlöf.

Han stoppar sig själv för att byta riktning i sin utläggning.

– Han har enorm näsa för att göra mål. Målet han gör mot Göteborg, det avslutet, i det läget, när laget behöver det, det går knackigt, här dyker chansen upp. Det är fantastiskt. På träning drar han upp den bollen i skogen varje gång. När det är match? Då blir det en annan grej. Vissa spelare är tvärtom. Men Buya är verkligen så, när det är match är det ett snäpp upp i fokus. Jag skulle vilja ha lite högre fokus på träning också ibland, men han är rackarns bra på att sätta dit bollen på match.

En stund senare kommer Buya Turay själv ut. Under säsongen har han haft ett ganska avvaktande inställning till medier, inte varit speciellt sugen på att prata för mycket, hållit sig kort när det gått bra såväl som mindre bra, inte givit några längre intervjuer.

Kanske är även det en fråga om förtroende, kanske finns det en historia av lite för många för dåliga upplevelser.

– Vasalund vet. De vet redan, säger han när jag frågar om den första tiden i Sverige.

– De såg ned på mig och sa att jag inte var en bra spelare. De ångrar sig, jag behöver inte säga någonting om dem eller till dem. När de ser mig nu ser de vad de förlorade. Allt händer av en anledning. Hade det inte blivit så hade jag kanske inte varit här i dag. Jag önskar att jag hade varit här, någonstans i Europa, redan som tonåring, då hade jag utvecklats och blivit en av världens bästa tonåringar. Men jag kom för sent.

Både när du lämnar AFC och när du pratar om Juventus IF verkar det ha varit ganska konfliktfyllt. Var du någonsin rädd att det ryktet skulle följa dig genom karriären?

– Det har inte känts så. Sedan är det så här: När jag var i Juventus IF var det många stora klubbar i Sverige som ville ha mig, jag gjorde 20 mål på sju matcher. Men folk vill ha pengar, folk vill alltid ha pengar. Det var omöjligt att be om så mycket pengar för mig. De behövde släppa mig och låta mig spela. Man kan inte vara självisk, låt mig gå vidare. Det har varit många rykten, många klubbar som har velat ha mig men inte haft råd.

Har pengar skapat problem för dig när det gäller att lita på andra människor inom fotbollen?

– Ja, precis så. Jag får alltid höra att jag är för dyr. Det är det alla säger. ”Vi kan inte ta dig för att du är för dyr, vi kan inte köpa dig”. Det har skapat problem med klubbar. Ber man om för mycket pengar kommer inte någon klubb köpa mig. Det har försenat min karriär, det har gått lite långsamt, det vet jag. Jag kunde ha kommit längre och framåt snabbare om det inte hade varit så många som ville ha mycket pengar på vägen.

Buya Turay intervjus av C Mores Olof Lundh efter matchen mot IFK Göteborg. Foto: TOMMY HOLL/TT / TOMMY HOLL TT NYHETSBYRÅN

***

Det är en sak att ta sig hela vägen från den guineanska akademin till provspelen i de lägre divisionerna till de riktiga kontrakten, allsvenskan och möjligheten att leva på fotboll – och det är en annan sak att ta sig vidare genom karriären.

En grådaskig eftermiddag i mars går mot sitt slut. Thomas Lagerlöf hänger över ett annat ståbord än det vi träffas vid i oktober. Det är ungefär 200 meter högt i tak, en röd kuliss klär det stora konferensrummet och vi närmar oss stunden på den allsvenska upptaktsträffen då det har ställts en fråga för mycket och alla börjar tröttna på varandra.

”Tolle” har redogjort för hur han och Kim Bergstrand tänker sig att allt det här ska gå till, men han har en reservation som han återkommer till två gånger när jag pratar med honom: Djurgårdens tilltänkta målskytt som har lånats in från Belgien.

Tränarduon vet vilken spelare han är, vad han kan – och vad han eventuellt inte kan.

– Det är ju det att han bara har spelat i kontringslag, så vi räknar med att han behöver lära sig ett annat spelsätt nu, för vi kommer nog inte kontra så mycket. Det kan ta tid, säger Lagerlöf.

Ett halvår senare slår Fredrik Ulvestad och Jacob Une Larsson undan bollen.

Djurgården har nystat upp en hörna från Falkenberg, som gör en oväntat bra match på Tele 2 arena och ställer till med oväntat mycket problem för ett tröttkört hemmalag. Mohamed Buya Turay fångar upp bollen några meter utanför straffområdet. Han tar den med sig i en första rörelse, skuttar förbi en gul tröja, sedan en till, accelererar och ser hur en tom planhalva uppenbarar sig, får den inbytte Ludvig Johansson att gå ned i spagat och placerar bollen förbi en utrusande, desperat flaxande Hampus Nilsson.

Buya Turay avgör mot Falkenberg. Foto: HENRIK ISAKSSON/TT / HENRIK ISAKSSON TT NYHETSBYRÅN

Det är kontringsmålet Djurgården plötsligt behöver, som avgör matchen och som springs in av målskytten de lärt sig att lita på.

Några veckor senare avgör han igen, mot IFK Göteborg, när matchen står och väger, precis som i hemmamötet med samma lag, precis som i den säsongsdefinierande bortasegern mot Malmö FF.

– Det är den spelaren jag har ägnat mest tid åt under säsongen, säger Kim Bergstrand när jag tar upp utvecklingskurvan med honom.

– Vi har tittat på många videoklipp. Mindre och mindre, men väldigt mycket i början. Dels för att ge feedback på saker som är bra och förstärka dem, men även titta på detaljer han har behövt förbättra. Det gäller främst press-spel och försvarsspel, det jobbade vi väldigt mycket med i våras. Annars är det detaljer, hur han ska löpa, var han ska löpa, när han ska vara kall. Han lär sig mer och mer. Som med alla utvecklingsprocesser regredierar man ibland, men Buya är väldigt bra på att ta instruktioner och göra bättre. Sedan blir det inte alltid som tränaridioten vill.

Hans kollega, Thomas Lagerlöf, säger att spåren av Buya Turays tidigare erfarenheter fortfarande sitter i, men att han gått framåt på många plan.

– Alla motståndare tycker att Buya är jätteobehaglig. Han springer hela tiden och ligger hela tiden på gränsen, ofta över den. För vår del blir det ibland frustrerande, man tänker att: ”fan, Buya, nu måste du coola ned dig”. Men för motståndarna är det jättejobbigt. Det räcker med att han kommer rätt en gång, han är alltid där och luktar målchanser. Den bilden som många har av honom, att han går på instinkt, det stämmer. Men han är väldigt bra på att följa lagets spelsätt och vår metod, säger Lagerlöf.

– Det många missar med honom är hans försvarsspel. I början tyckte många att ”oj vad han jobbar”, men han sprang helt vilse då. Det var helt omöjligt att förstå vad han ville, det var många tomma löpmeter där. Det har han verkligen utvecklat. Där tror jag att många har missat. I början sprang han. Nu springer han smart i försvarsspelet. Det är nog den biten han har utvecklat mest. Den biten har haft absolut störst utveckling. Han måste springa ihop med de andra. Det är väl schablonbilden av en anfallare som lärt sig spela fotboll i Afrika, att man inte kan det, men han är en annan spelare. Sedan har han ju varit ett tag i Sverige, men också ofta spelat i lag där... Alltså, han har inte haft någon roll i försvarsspelet. Han har spelat i lag som har backat hem och försvarat med övriga och kontrat på honom. Det har han utvecklat enormt. Ibland dras han med och blir ivrig, men det gör alla spelare.

***

Det bökiga uppbrottet från Juventus IF är väldokumenterat, men när Buya Turay lämnade AFC var det inte heller helt friktionsfritt: Han hotade att stämma klubben och dra den inför rätta om den inte betalade pengar till hans moderklubb i Sierra Leone. Företrädare för AFC hade en helt annan bild.

Den sortens händelser ger alltid eko. Själv säger Buya Turay att han framför allt fått svårt att lita på klubbar han spelat för, känt en frustration över att inte få flytta vidare och ta sig framåt i karriären, att han först fick höra att han inte räckte till, men sedan, gång på gång, fått lära sig att han är för dyr, för bra, men att andra behöver tjäna pengar på honom innan han kan röra sig framåt.

– Det är svårt. Speciellt att känna förtroende för klubbar. Först måste du ha en tränare som har tålamod och ser någonting i dig. Någon som vill ge dig mer tid. I Sverige har det inte alltid varit så, inte för mig. Jag har varit tvungen att jobba väldigt hårt. Sedan måste man anpassa sig till ett system, det är det svåra. Många afrikanska spelare kommer inte in och känner igen allt på en gång. Det är en utmaning, säger han.

Thomas Lagerlöf säger att han, med blicken fäst i backspegeln, kan se en mer utdragen process för att vinna Buya Turays förtroende.

– Kanske nu när du säger det. Det kan ha funnits sådana tendenser under försäsongen. Nu i efterhand, ja. Man trodde att man hade Buyas förtroende, men kanske inte hade det. Eller att det tog längre tid. Där och då var det väl ingenting man reagerade på, vi tyckte nog att det gick ganska bra att vinna hans förtroende. Men när du säger det, det tog kanske lite längre tid än vad det kan göra. Man undrade någon gång: Vad kom det där i från? Det har vi ju pratat om? Men inget löpande.

Var det här en farhåga för Djurgården?

Kim Bergstrand menar att han inte hade ”någon bild av Buya överhuvudtaget”.

– Jag visste väldigt lite om honom som människa och hur han var att jobba med. Han har varit otroligt tacksam. Alla säger olika. Ibland är det bra att inte ha för mycket förutfattade meningar, utan skapa sin egen relation och sin egen bild. Men det är klart, den schablonen som finns i hans fall är väl inte helt fel. Buya är het. Han har ett humör som kan gå upp och ned beroende på hur han mår, men det gäller att förhålla sig till. Det har inte varit grått och tråkigt här heller, men det får man förhålla sig till. Vi har haft en bra relation, han också, med alla tränare och ledare. Sedan går det lite snett ibland, men det gör det för många spelare. I spelargruppen är Buya fantastisk på att bjuda på sig själv och ta hand om andra. Han har ett väldigt stort hjärta, säger han.

Hur gör man för att en anfallare ska ”må bra”?

– Det går upp och ned för forwards. Vi pratar mycket med dem om det där. Om man bara har bra självkänsla när man gör mål så blir man så extremt sårbar. Man måste kunna bidra med annat. Alla forwards, även de bästa i världen, har perioder då det går emot målmässigt. Då måste man kunna göra andra saker. Inte hitta hela sin existens i att göra mål. Buya har inte varit ett sånt fall, men man måste vara noga med att förklara för forwards att ”vi tycker lika mycket om dig även om du inte gör mål”, du är lika mycket värd och du kan bidra med andra saker. Om man bara bidrar med mål blir man jäkligt sårbar.

***

När Buya Turay ska förklara varför det blev Djurgården, och varför det känns annorlunda nu, är det flera skäl som framträder. Dels säger han att han gick och tittade på matcher som supporter redan 2014.

– Men först och främst var det Bosse. Vi hade pratat många gånger. Han ville ta hit mig. Det var många saker som gjorde det svårt vid andra tillfällen, men jag visste att Bosse trodde på mig. Jag ville göra något för honom och klubben. Det här är rätt plats för mig. Jag har känt det efteråt också, även inom mig, sedan dagen jag kom hit, säger han.

Djurgårdens sportchef har en vana av att hantera spelare med karriärsbanor som liknar Buya Turays. Under hans ledning har Djurgården värvat, utvecklat och sålt Michael Olunga från Kenya, Tino Kadewere från Zimbabwe, Sam Johnson från Liberia, Aliou Badji från Senegal och dessutom haft stor framgång med Nyasha Mushekwi från Zimbabwe. Den sistnämnda är en spelare som hela tiden lyfts fram som en förebild för många av de andra värvningarna från afrikanska länder.

– Vi är skickliga på det här. Vi har haft en bra historia med anfallare som har kommit från olika afrikanska länder. Det har inte undgått Buya Turay. Vi är duktiga som klubb, han har känt det. Var man än kommer ifrån måste det finnas ett förtroende i klubben, en tydlig plan. Det fick Buya. Vi tog honom, kunde erbjuda speltid och en idé om hur han kommer att passa in bra hos oss. Det är klart att det är extremt viktigt, säger Bosse Andersson själv.

Han berättar att han träffade Buya Turay tidigt under dennes vistelse i Sverige, såg honom innan han kom till Juventus IF, började imponeras på allvar när det tog fart i AFC och under en lång tid odlade en relation med honom för att en dag ta honom till Djurgården.

– Det här har varit ett projekt där vi har kunnat ge Buya ett jävligt stort förtroende. Det har varit nyckeln. Han har ju startat varenda match. Mår han bra och får stort förtroende är det en spelare som är med och gör skillnad för Djurgården, det visste vi. Det viktiga var att få i gång honom, att vi fick det här året. I år skulle han vara här och vara med och utmana om att vinna skytteligan.

Hur arbetar man för att upprätta den relationen?

– Jag tror att man måste vara väldigt engagerad. I synnerhet som sportchef. Ge tid, vara överens om vad som krävs i Djurgården. Finnas där när det går bra och dåligt. Det finns bra och dåliga dagar. Någonstans skapar det ett förtroende. Många har ett stort förtroende för Djurgården. Vi hade en ganska stor kunskap om Buya och var tidigt överens om vilka krav vi skulle ställa på varandra. Vi har haft en del hårda diskussioner med honom och jobbat utifrån det. Det har varit soliga dagar och en del molnigare dagar. Som med livet i övrigt.

Buya Turay i AFC-tröjan säsongen 2017. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

***

Örebro hemma, IFK Norrköping borta. Ett SM-guld och en skytteligaseger i potten.

Och sen?

Är det här det sista vi ser av Mohamed Buya Turay i allsvenskan för den här gången?

Ingen verkar riktigt veta. Thomas Lagerlöf säger att det inte ligger på vare sig hans eller Bosse Anderssons bord.

Skälet går att känna igen.

– Egentligen inte, inte med tanke på kostnadsbilden. Den är väldigt stor. Men det är klart att det är ett alternativ om det går att lösa ekonomiskt. Med tanke på vad Buya har presterat hittills kommer han förhoppningsvis att utvecklas ännu mer om han fortsätter spela hos oss. Vi får titta på nästa säsong efter de här två matcherna. Man får kolla på vad som händer med Buyas liv och karriär. Med tanke på alla mål han har gjort borde han vara intressant för klubbar utanför allsvenskan, säger han.

Buya själv vill inte spekulera.

– Om jag fick prata med en ung Buya Turay, då skulle jag säga åt honom att vara stark, att vara fokuserad, att fortsätta tro på sig själv, att en dag kommer du att nå toppen. I livet och speciellt inom fotbollen tror jag att man inte har en chans om man inte är mentalt stark. Det har varit upp och ned för mig, men det stoppar mig inte från att göra det jag älskar. Och det är fotboll, säger han.

– Det enda jag vet om fotboll är det här: Om det inte är ditt öde att vara på en plats, då kommer du inte dit.

LÄS MER: 30 allsvenska övergångar som rört upp enorma känslor bland fansen

Turay avslöjar: Laget som är största hotet i guldstriden