De kan lämna AIK efter SM-guldet

MÅLVAKTER:

34. Oscar Linnér

Position: Målvakt.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

En av AIK:s stora guldhjältar den här säsongen där han spelat majoriteten av matcherna. Linnér har varit attraktiv på marknaden, och hade en del bud redan i fjol, men valde att stanna i AIK. Han har uttryckt flertalet gånger hur mycket han trivs i AIK i år och känslan är att han stannar i klubben åtminstone till nästa sommar.

Oscar Linnér. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

23. Budimir Janosevic

Position: Målvakt.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Stod under merparten av vårsäsongen och täckte upp riktigt bra för Oscar Linnér när denne var skadad. Ser ut att trivas och skrev dessutom på ett långt kontrakt när han köptes av AIK. Känns som att AIK står tryggt med Janosevic om Linnér väljer att lämna i framtiden.

Budimir Janosevic. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

13. Kyriakos Stamatopoulos

Position: Målvakt/målvaktstränare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

En viktig nyckelpjäs för klubben i den dagliga verksamheten och runt laget där ”Stam” figurera som målvaktstränare och tredje keeper. En stöttepelare för målvakterna och där han bidragit med sin erfarenhet. Kommer definitivt att bli kvar i samma roll.

Kyriakos ”Kenny” Stamatopoulos. Foto: PELLE BÖRJESSON / IDROTTSFOTO / BILDBYRÅN

FÖRSVARET:

2. Haukur Hauksson

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2018.

Prognos: Lämnar.

Islänningen har fått sparsamt med speltid i allsvenskan. I år har han fått infinna sig i rollen som reserv och har dessutom haft en del skador. Hauksson sitter på utgående kontrakt och enligt SportExpressens uppgifter lämnar han AIK. Har redan aviserat i media att han sonderar terrängen efter nya klubbar.

Haukur Hauksson. Foto: PELLE BÖRJESSON / IDROTTSFOTO / BILDBYRÅN

3. Per Karlsson

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Trotjänare och en av senatorerna i AIK:s omklädningsrum. Skrev på ett nytt kontrakt i fjol till slutet av 2020 och kommer att bli AIK trogen.

Per Karlsson. Foto: CHRISTINE OLSSON/TT / TT NYHETSBYRÅN

5. Jesper Nyholm

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2019.

Prognos: Stannar.

Jesper Nyholm har haft ett tungt år bakom sig med en allvarlig skada som han kämpar för att komma tillbaka från. ”Jeppe” har framtiden för sig och blir kvar i AIK.

Jesper Nyholm. Foto: NILS PETTER NILSSON / TT NYHETSBYRÅN

6. Alexander Milosevic

Position: Försvarare

Kontrakt till: 31 december 2018

Prognos: Lämnar.

Milosevic har varit en av Rikard Norlings grundpelare i bygget denna säsong. Varit en härförare i försvarslinjen och stått för en stark säsong. Det är ingen hemlighet vid det här laget att Milosevic uppvaktats av utländska klubbar, framför allt i somras då italienska Genoa rapporterades scoutat ”Milo” i samband med en Europa League-match. Efter ett SM-guld och en urstark säsong i ryggen lär han ha stora chanser till att hoppa på ett utländskt äventyr i vinter. "Milo" sitter dessutom på ett utgående avtal.

Alexander Milosevic. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

9. Rasmus Lindkvist

Position: Försvarare

Kontrakt till: 31 december 2020

Prognos: Stannar.

Viktig kugge i bygget. Fick stort förtroende i våras, och gjorde en del viktiga mål, men var sedan borta på grund av skada. Har fått spela en del i höst också och ses som en viktig pjäs i AIK.

Rasmus Lindkvist. Foto: MAGNUS LILJEGREN / STELLA PICTURES

14. Heradi Rashidi

Position: Försvarare

Kontrakt till: 31 december 2020

Prognos: Stannar.

Bara att lyfta på hatten för AIK:s scouting. Heradi Rashidi gick från Dalkurds bänk till att fylla en viktig roll i ett guldjagande AIK. Värvades till AIK för omkring 300 000 kronor, snacka om ett rejält fynd.

Heradi Rashidi. Foto: JOHAN AXELSSON / BILDBYRÅN

24. Robin Jansson

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2019.

Prognos: Stannar.

Många höjde nog på ögonbrynet när AIK tog in Robin Jansson från divison ett-klubben Oddevold, för drygt 300 000 kronor, när Jesper Nyholm gick sönder. Visat under säsongen att han pallar för trycket i AIK och varit given i försvaret.

Robin Jansson. Foto: ANDREAS SANDSTRÖM / BILDBYRÅN

15. Robert Lundström

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Stod för en mycket fin säsongsinledning i våras i AIK men skadade korsbandet. Skrev ett långt kontrakt med AIK när han värvades och blir med all säkerhet kvar.

Robert Lundström. Foto: CARL SANDIN / BILDBYRÅN

26. Joel Ekstrand

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2020

Prognos: Stannar.

Joel Ekstrand har haft en tuff säsong i AIK på ett personligt plan. Missade hela vårsäsongen på grund av en skada men har jobbat sig tillbaka. Kommer förmodligen bli kvar i klubben.

Joel Ekstrand. Foto: PELLE BÖRJESSON / IDROTTSFOTO / BILDBYRÅN

21. Daniel Sundgren

Position: Försvarare.

Kontrakt till: 31 december 2019.

Prognos: Stannar.

Trotjänare, publikfavorit och onekligen en viktig kugge i AIK. Gjort en mycket starkt säsong i AIK och kommer förmodligen bli kvar i klubben.

Daniel Sundgren. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

MITTFÄLTARE:

25. Panajotis Dimitriadis

Position: Försvarare/mittfältare

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Vände hem i somras till AIK efter ett par år utomlands i Turkiet. Fyller en viktig roll i laget med sin rutin och förmåga att täcka flera positioner. Det är en egenskap som värdesätts högt i ledarstaben och ”Panos” blir kvar även till nästa säsong.

Panajotis Dimitriadis. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

7. Kristoffer Olsson

Position: Mittfältare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Lämnar.

Varit allsvenskans kanske bästa mittfältare den här säsongen. Nybliven landslagsman och har haft ett gäng klubbar efter sig redan under sommaren. De flesta räknar med att ”Koffe” lämnar i vinter för ett nytt äventyr utomlands. AIK lär kunna casha in ordentligt när en försäljning blir aktuell.

Kristoffer Olsson. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

10. Denni Avdic

Position: Mittfältare/anfallare.

Kontrakt till: 31 december 2018.

Prognos: Lämnar.

Denni Avdic har fått sparsamt med speltid i år och oftast fått agera inhoppare. Han sitter dessutom på en tung lönepost och har ett utgående kontrakt - och enligt SportExpresssens uppgifter lämnar han AIK när kontraktet går ut.

Denni Avdic. Foto: NILS JAKOBSSON / BILDBYRÅN

16. Sebastian Larsson

Position: Mittfältare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Värvades till AIK i sommar där ”Seb” skrev på ett kontrakt till slutet på 2020. Är i Sverige för att stanna och kommer fortsätta sin karriär i AIK även nästa år.

Sebastian Larsson. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

8. Enoch Kofi Adu

Position: Mittfältare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Värvades till AIK inför den här säsongen efter att Adu haft en tung sejour i Turkiet där det inte blev särskilt mycket speltid. Men under Rikard Norlings styre har Adu varit en av AIK:s allra viktigaste spelare i balansrollen. Snudd på oersättlig och känslan är att han stannar i AIK då han trivs väldigt bra i klubben även om det lär dyka upp ett par erbjudanden under vintern.

Enoch Kofi Adu. Foto: ERIK SIMANDER/TT / TT NYHETSBYRÅN

18. Bilal Hussein

Position: Mittfältare.

Kontrakt till: 31 december 2021.

Prognos: Stannar.

Flyttades upp till a-laget inför den här säsongen efter en imponerande försäsong med laget där han satte stort avtryck. Har framtiden för sig och finns med i AIK:s långsiktiga planer.

Bilal Hussein. Foto: PELLE BÖRJESSON / IDROTTSFOTO / BILDBYRÅN

ANFALLARE:

36. Henok Goitom

Position: Anfallare.

Kontrakt till: 31 december 2018.

Prognos: Stannar.

AIK:s lagkapten och en nyckelspelare i år. Henok har stått för en fantastisk säsong i AIK-tröjan, dels ur ett ledarperspektiv men där också prestationerna hållit en väldigt hög nivå. Han lyckades få fart på poängproduktionen strax efter sommaruppehållet. Lagkaptenen sitter på ett utgående kontrakt men parterna har förhandlat om ett nytt avtal under hösten och det mesta talar för att man kommer överens.

Henok Goitom. Foto: STINA STJERNKVIST/TT / TT NYHETSBYRÅN

20. Tarik Elyounoussi

Position: Anfallare/offensiv mittfältare.

Kontrakt till: 31 december 2019.

Prognos: Stannar.

Tarik Elyounoussi och Henok Goitom har varit allsvenskans bästa anfallspar i år och kompletterar varandra perfekt. Norrmannen har onekligen varit en av AIK:s viktigaste pjäser och kommer förmodligen bli kvar i klubben även nästa år om inget oväntat händer i vinter, vilket han själv uttryckt i flera intervjuer under säsongen.

Tarik Elyounoussi. Foto: SIMON HASTEGÅRD / BILDBYRÅN

22. Nicolas Stefanelli

Position: Anfallare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Argentinaren hade en mycket fin höst i fjol men den här säsongen har konkurrensen varit betydligt tuffare vilket gjort att 23-åringen oftast förpassats till bänken. Stefanelli har dock tacklat situationen utmärkt och dessutom stått för flera viktiga mål när han väl fått chansen från start. Han har ett italienskt pass vilket gör det lättare för klubbar att värva honom om det blir aktuellt, men känslan är att Stefanelli blir kvar även nästa år.

Nicolas Stefanelli. Foto: KENTA JÖNSSON / BILDBYRÅN

11. Stefan Silva

Position: Anfallare.

Kontrakt till: 31 december 2020.

Prognos: Stannar.

Säsongen har gått lite upp och ned för Silvas del. Fick en del speltid i våras där han bland annat gjorde ett mycket vackert mål mot IFK Göteborg. Silva har varit skadad en del under säsongen och inte matchats lika frekvent under hösten. Lär bli kvar i AIK även till nästa år.