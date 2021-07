Hammarby nobbar bud på supertalangen

I den 79 minuten av det allsvenska mötet mellan Hammarby IF och Degerfors IF så byttes anfallaren David Acam ut för hemmalaget. In kom den 17-årige supertalangen Williot Swedberg.

Två minuter senare så hade Swedberg prickat nät och satt 3–1 till Hammarby. Pappan, den före detta storspelaren Hans Eskilsson, hade svårt att hålla tårarna tillbaka på läktaren.

Hammarby: ”Han ska vara här”

FotbollDirekt rapporterar nu om att det finns intresse för Swedberg. Enligt uppgifterna så ska dialogen ha inletts långt innan succéinhoppet under söndagen, men Hammarby är inte villiga att släppa sin talang.

- Vi har en oerhörd tro på Williot. Vi har kontrakt och han ska vara här, men det här är givetvis en spelare som skapar intresse, säger Hammarbys sportchef Jesper Jansson till FotbollDirekt.

Jansson förstår att det finns ett intresse för den unge Swedberg, men betonar på nytt att de vill behålla honom.

- Jag kommenterar inga klubbar men som jag sade så är det klart att det finns intresse för en sådan här spelare.

- Men han är på ett bra ställe. Han ska vara i Hammarby och vi vill skriva ett nytt och längre kontrakt med honom. Det har länge varit planen och chansen Milos (tränaren i Hammarby) gav honom i går är ett led i det och visar hur mycket vi tror på honom.

Hammarby släppte för snart ett år sedan talangen Emil Roback, då 17 år, till AC Milans verksamhet. Han hade då bara gjort ett framträdande för Hammarbys A-lag.