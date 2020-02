Det var under dagen som SportExpressen kunde berätta att Djurgården var på väg att sälja sin lagkapten Marcus Danielson till kinesiska Dalian FC. Förhandlingar har pågått ett tag och under torsdagseftermiddagen genomgick mittbacken läkarundersökningen i Barcelona, Spanien och ska under kvällen ansluta med flyg till Dalian som befinner sig på annan ort.

Danielson skrev i somras på ett nytt kontrakt med Djurgården och det såg då ut som han skulle stanna i klubben. Sportchefen Bosse Andersson var också tydlig med att klubben inte skulle komma att sälja någon spelare i det här fönstret eller i sommarfönstret.

Men ett monsterbud från Dalian ändrade på det.

Djurgården säljer Danielson för rekordsumma

Enligt SportExpressens uppgifter landar övergångssumman för 30-årige Danielson på totalt över 50 miljoner kronor. Det blir alltså den största övergångssumman i klubbens historia och de överstiger övergångssummorna för Michael Olunga, Felix Beijmo och även den totala summan som Tino Kadewere inbringat, det bekräftar flera källor för SportExpressen.

Danielson själv går inte heller lottlös.

Han får en chans att bli ekonomiskt oberoende då kontraktet över tre år i Kina med bonusar och diverse andra klausuler, kan bli värt omkring totalt 70 miljoner kronor över tre år.

Om Danielson klarar läkarundersökningen i Barcelona, väntas affären presenteras inom de närmaste dagarna.