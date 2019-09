Rättegången mot Östersunds FK:s tidigare ordförande Daniel Kindberg har pågått i två veckors tid. Men det är först i dag turen har kommit till Kindberg att uttala sig.

Kindberg som är mannen bakom framgångssagan Östersunds FK är misstänkt för grova ekobrott som ska ha hjälpt till att fylla på klubbkassan med hjälp av oriktiga fakturor.

– I flera fall finns det ett samband mellan utbetalningar och sponsring, har Ekobrottsmyndighetens åklagare Niklas Jeppsson tidigare sagt.

Det är upp till åklagaren att bevisa att Daniel Kindberg är skyldig med hjälp av telefonavlyssning, beslagtagna sms och mejl, vittnesförhör – och hemliga lappar. Underlag som tidigare presenterats i rätten.

Tog tillbaka erkännande

Daniel Kindberg, som både var vd för Östersundshem och ordförande för ÖFK, erkände brott i ett förhör när han satt anhållen men efter att han släppts har han tagit tillbaka erkännandet. I rättegången nekar han till brott och tillbakavisar att det handlar om oriktiga fakturor.

Kindberg riskerar nu fängelse – och klubben kan flyttas ned från allsvenskan.

För Östersunds FK kan rättegången få stor betydelse. En åtalspunkt handlar om oriktiga fakturor som ska ha bokförts fel i ett ÖFK-bolag och hela rättegången handlar om det som kallats för ”ekonomisk dopning” av föreningen.

Fotbollsförbundets representantskap träffas i höst och kan då degradera ÖFK från allsvenskan till en lägre division om det funnits ekonomiska oegentligheter i klubben som ”allvarligt har skadat idrottens anseende”.

Men redan den här säsongen kan ÖFK tvingas avbryta den allsvenska säsongen. I veckan larmade klubben om ett underskott på tio miljoner kronor. Om skulden inte är betald inom tio dagar riskerar de att gå i konkurs.

Då stryks ÖFK:s resultat i årets allsvenska och tabellen ritas om.

Hälsa godmorgon till mediekåren

Daniel Kindberg ger under förmiddagen sin syn på anklagelserna, och när han anlände till rättegången i Ångermanlands tingsrätt under fredagen hälsade han godmorgon till den samlade mediekåren utanför rättsalen. Tingsrättsförhandlingarna pågår under fredagen där Kindberg hörs. Kindberg inledde med att berätta att det kan bli en extra anspänning för honom under dagen.

– Jag nåddes precis av ett dödsbud av en fotbollskompis och det blir en extra anspänning, sa Kindberg innan han började med att ge sin version.

Daniel Kindberg berättade vad som hände när han först häktades.

– Den 17 april 2018 ringer en polis och frågar vart jag är. Jag säger att jag är i min lägenhet och in kommer det flera poliser. Då startar förhör ett.

Ett väldigt kaos

Han berättar vidare hur han upplevde det och hur han sedan fördes ner till häktet i Östersund.

– Jag sätts i en fyllecell. Det var en plastmadrass och där sitter jag. Jag undrade om det skulle komma någon advokat. Det är ett väldigt, väldigt kaos.

Kindberg ger också sin förklaring till varför han erkände vissa saker i det inledande förhöret, saker som han har tagit tillbaka nu.

– Jag frågar min advokat om polisen får bluffa och ljuga och det tror hon inte. Det gör inte polisen. Jag frågar också om hur jag kommer härifrån, jag vill inte bli häktad.

– Jag frågar att om jag medger saker, kommer de att släppa mig då? Vad finns för alternativ? Advokaten ger mig goda råd. Jag beslutar mig där för att medge omständigheter. Jag beslutar mig för att säga saker som inte är korrekta för att jag ska komma ut.

– Därefter vidtar ett 32 minuters förhör, med 28 minuters paus. Sedan släpps jag ut.

”Det är ett öppet sår”

Han berättar också om att tiden när han häktades var den värsta i hans liv.

– Jag är ingen känslig person. Jag har umgåtts med de värsta människorna på jorden. Jag har haft Kalasjnikovs mot magen, jag har blivit kidnappad, utsatts för mordförsök. Jag har lärt mig lukta mig till riktig rädsla.

– Jag kanske har mest terapitimmar av alla i min position. Jag har blivit behandlad för det här. Jag har ett ganska stort referensbibliotek till när det är jävligt.

– Men ingenting kan, kommer vet jag inte, jämföras med det magsuget och slaget som jag fick när polismannen säger att de har varit och väckt mina barn.

– Och jag var inte där. Det är ett öppet sår.

”Det är utfört”

Vidare så fortsätter Daniel Kindberg att hävda sin oskuld och menar att det inte alls har skickats några oriktiga fakturor utan att alla arbeten är utförda.

- Jag har inte gjort något brott, Östersunds fotbollsklubb har inte gjort något brott. Jag har sett arbetena. Arbetena är kontrollerade, de är utförda. Bullervallen finns, vägarna är där. Allt är gjort, ingen annan kan ha gjort det.

- Det är utfört, säger han.

Efter att Kindberg hållit sitt anförande frågades han ut av åklagaren Niklas Jeppsson angående de olika företagen som Kindberg varit engagerad i. Efter det tog tingsrätten en paus.

