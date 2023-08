Inför bortamatchen mot IFK Norrköping var AIK obesegrat i fem raka matcher. Trots drömstarten mot IFK föll AIK tungt när Norrköping vände och vann med 3-1.

Det innebär att AIK är nästjumbo i allsvenskan och att IFK Göteborg, som besegrade Degerfors i helgen, ligger på kvalplats med bättre målskillnad.

Om en vecka ställs AIK mot Varberg på Friends arena - en match som ”Gnaget” är piskat att vinna för att inte tappa mark i bottenstriden.

– Vi ligger näst sist, då måste man vara orolig. Det enda vi kan göra är att se framåt och vi måste vinna mot Varberg. Det är det enda vi måste göra, säger Alexander Milosevic.

Nästjumbo i allsvenskan

Mads Thychosen:

– Vår senaste resultatrad är inte tillräckligt bra - det är under all kritik. Jag tycker vi har växlat upp efter uppehållet, vårt poängsnitt ligger på 1,5 per match, vilket är okej.

– Men vi har haft möjligheten att vinna ännu fler matcher, tyvärr har vi kämpat i de tre senaste matcherna. Jag tycker dock att vi har något att bygga på.

Är du säker på att ni kan vända det här?

– Ja, definitivt. Jag tvivlar inte på laget. På träningarna visar vi mod och inställning, just nu behöver vi bara lyfta laget och hitta en väg att vinna matcher på.

Anton Salétros:

– När man börjar bra och släpper in det första målet kan man inte släppa in så enkla mål. När man är i den situationen vi är i nu måste det skapas mer chanser, och det måste vara lite svårare att göra mål på oss. Det är det som avgör mot Norrköping. De får de enkla målen. Vi har öppet mål och nick från en meter där vi inte gör mål. Det är svårt att vinna fotbollsmatcher när man är sämre i båda boxarna, förklarar mittfältaren.

Hemvändaren fortsätter:

– Det känns som att Varberg-matchen är ganska viktig, faktiskt. Men alla våra matcher kommer vara så. Speciellt när vi möter Varberg där vi ska vara, och är, ett bättre lag. Men det måste visas också. Det är inte bara gå ut och säga att vi är AIK, då ligger vi i den här situationen.

”Alldeles för dåliga”

Sotirios Papagiannopoulos var besviken över lagets insats.

– Vi är alldeles för dåliga när det väl gäller i de situationerna där vi behöver göra mål. Sedan släpper vi in billiga mål, säger försvararen.

Varför blir det så?

– Jättebra fråga. Det är tungt just nu. Det är inte mycket som går ens väg.

Hur jobbigt är det just nu?

– Det är klart att det är jobbigt. Otroligt jobbigt. Men vad ska man göra? Vi måste vända på det här helt enkelt. Nu kommer det en otroligt viktig match på hemmaplan. Då är det upp till bevis.

– Det är otroligt hårt och jobbigt att vara AIK:are just nu. Jag tror att vi måste sluta samman allesammans och försöka vända det här.