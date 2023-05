Anders Christiansen och Samuel Gustafson tampades matchen igenom. I den andra halvleken kom Malmös lagkapten in sent och stämplade Häckens dito.

Det hela resulterade i ett gult kort.

Men det kunde varit en annan färg.

Discoverys expert Pär Hansson tyckte att det var rött kort. Häckens tränare Per Mathias Högmo likaså.

– Han kommer in alldeles för sent. Det är solklart rött kort. Det är skandal, säger han till Discovery när han får se reprisbilderna och utvecklar sedan på presskonferensen:

– Jag är besviken. Att kreativa spelare som Samuel Gustafson inte ska kunna bli felvänd utan att bli stämplad, det räcker inte.

Ilsknade till i intervjun

Anders Christiansen hade inte mycket att säga om situationen efter matchen.

– Jag har inte sett den. Jag försöker gå in i duellen och ibland blir det som det blir. Vi skakade hand efteråt och snackade, det var inga onda avsikter med den, säger han.

Men när han först fick frågan av Discovery i sändningen ilsknade han till. MFF-kaptenen tycker att han blir orättvist behandlad och att Discovery pratat hela säsongen om att han har en egen regelbok, utan att ställa frågan till honom själv.

– Ni pratar om att jag har ett eget regelverk, ni pratar om att jag faller enkelt. Ni pratar bara om det på ett negativt sätt, i stället för att prata till mig, säger Christiansen i sändningen och fortsätter:

– Det är typiskt svenskt.

”Trött över den svenska mentaliteten”

I den mixade zonen utvecklade Christiansen vad han menade med kritiken.

– Jag är lite trött över att den svenska mentaliteten är att alla andra ställer frågor i stället för att ”om du har ett problem med mig så kom till mig och så pratar vi”. Discovery har kört den ett tag där de till exempel pratar om första matchen där domaren dömer straff och så pratar de fortfarande om att ”han trillar enkelt”. Antingen så är det straff, eller så är det inte straff. Men eftersom det är jag så blir det fokus på att jag trillar enkelt, säger han och fortsätter:

– Det är inte jag som tar beslut under matchen, ni får fråga domarna i stället. Domaren säger att det är straff men fortfarande blir det en negativ vinkel. Discovery har pratat runt det länge, i stället för att fråga mig. Jag tycker det är orättvist att de pratar om mig i stället för med mig.

Svaret från Discovery

Pär Andersson, fotbollschef på Discovery, svarar på kritiken från MFF-stjärnan:

– Jag vet inte om han menar just Discovery eller om det är någon slags mediebild som finns runtomkring Christiansen som han kanske ger utlopp. Det har varit en diskussion under flera säsonger i allsvenskan. Men det får han tycka vad han vill, jag tycker inte det stämmer så klart, men han har all rätt att tycka det.

Har det varit någon diskussion förut mellan Discovery och Malmö eller Christiansen?

– Nej, absolut inte. Jag tror inte att det var några hard feelings efteråt heller. Det var en riktigt bra match och intensivt, mycket känslor, och då är det sådant som man spegla av sig även efter matchen. Nej, det finns ingenting mellan oss och Christiansen på något sätt.

Förändrar det här ert arbete på något sätt?

– Absolut inte, det har jag väldigt svårt att se.