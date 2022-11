Brommapojkarna gjorde braksuccé som nykomlingar i superettan under ledning av Christer Mattiasson. BP gick rakt genom serien, vann superettan och säkrade därmed avancemang till allsvenskan.

Succén har lett till att andra klubbar fått upp ögonen för Brommapojkarnas succétränare.

Flera medier, bland annat Expressen, har rapporterat om att Sirius, som i sin tur tappat huvudtränaren Daniel Bäckström till U21-landslaget, vill ha Mattiasson på tränarbänken nästa säsong. Aftonbladet skrev under kvällen att Mattiasson ser ut att lämna BP.

Tränaren lämnar BP

Fotbolldirekt skrev tidigare under kvällen att Mattiasson lämnar BP, vilket Expressens egna uppgifter bekräftar. Enligt sajten ska Mattiasson vara muntligt överens med Sirius. Vidare säger Expressens uppgifter att det har varit oroligt internt i BP under de senaste veckorna och att BP:s spelartrupp ville behålla Mattiasson som tränare men trots det så fick Mattiasson beskedet från BP:s ledning under tisdagskvällen att han lämnar sitt uppdrag.

Nu talar det mesta för att tränaren går till Sirius som är på jakt efter en ersättare till Bäckström, som rekryterades till U21-landslaget, och där ska slutförhandlingar pågå mellan parterna. Att Mattiasson lämnar BP förväntas bli officiellt inom den närmsta tiden om inget oförutsett inträffar fram tills dess.

Expressen har sökt Christer Mattiasson för en kommentar.