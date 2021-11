Chockade Bajen – blev stor hjälte

Hammarby åkte till Listerlandet för fortsatt jakt på en Europaplats. Mjällby är samtidigt med och slåss om ett nytt allsvenskt kontrakt till 2022.

Hemmalaget inledde matchen klart bättre och hade ett par jättechanser. Närmast var Carlos Gracia vars skott tog ribba ut. Första halvleken slutade mållöst.

I den andra halvleken tog Mjällby ledningen. Via en hörna nådde samme Gracia högst upp på bollen och 1-0 var ett faktum. Det var Gracias tredje mål mot just Hammarby.

Amoo med straffmiss

Bajen spelade upp sig efter kallduschen och Gustav Ludwigson kom till en jättechans men nådde inte fram till bollen. Tio minuter senare föll inbytte Paulinho i straffområdet och domaren pekade på straffpunkten. Akinkunmi Amoo klev fram men Carljohan Eriksson stod för en fin räddning och räddade straffsparken.

Mjällby höll undan och vann till sist med 2-0 efter att Mamudo Moro rundade David Ousted och rullade in bollen. För Hammarby innebar förlusten att de tappar ytterligare i jakten på topp tre, och för Mjällby betyder det tre blytunga poäng och med stor sannolikhet fortsatt spel i allsvenskan nästa år.

– Det är ett stort misslyckande just nu. Vi förtjänade mycket mer, men bollen ville inte in. Det är en sådan dag i dag. Vi hade tillräckligt många chanser för att vinna, säger Ludwigson i Discovery Plus.