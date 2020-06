Regerande mästarna Djurgården, som bara släppte in 19 mål och förlorade fyra matcher på hela säsongen i fjol har förlorat två raka matcher i inledningen av årets säsong.

De ligger just nu på en trettondeplats med tre omgångar spelade.

– Det är nästan bra anfallsspel och det är nästan bra försvarsspel och det är nästan bra presspel. Vi har inte fått ihop helheten och beslutsfattandet, säger Kim Bergstrand om säsongsöppningen.

– Det är inte en grej som inte fungerar, det är många grejer som inte fungerar, men det är ingen grej som är fullständig katastrof.

Hur ser du på resultaten ni fått i inledningen?

– Marginalerna i fotboll är inte så stora. Man kan få med sig en straff mot Norrköping på en solklar hands eller Vaiho kan få Nymans skott i ansiktet i stället eller vad det nu är för någonting. Och mot Örebro handlar det om att ge fan i att ge bort bollen i fel lägen. Då hade man helt plötsligt tagit några poäng till och alla hade tyckt att det var guld och gröna skogar även om vi inte hade spelat så bra.

– Det är små justeringar men det får stora konsekvenser om man inte sitter ihop riktigt. Ibland kommer man undan med det, vi hade perioder förra året då vi kom undan med det, men just nu gör vi inte det.

– Vi måste sitta ihop jävligt bra som lag om vi ska få ihop det, vi får inte till allt det kollektiva perfekt. Och vårt sätt att spela bygger mycket på att det ska klicka. Annars blir det lite trasigt.

”Det är ingen bra trend”

Under fjolåret var Djurgården ett av Europas bästa lag under matchernas sista 30 minuter. Totalt släppte man bara in ett enda mål under sista kvarten. I år har man släppt in mål under de sista femton minuterna två matcher i rad, och mot Örebro innebar det att alla poäng rök i den 89:e minuten.

– Det är en ren bjudning på en egen hörna senast. Mot Örebro är vi väldigt jagande och det är en kontring, det är sådant som händer. Leder man fotbollsmatcher är det sällan man släpper in mål i slutet. Å andra sidan släppte vi in mål första kvarten av andra halvlek sju gånger förra året. Det har vi inte gjort någon gång i år.

– Vi får se över tid, men det är ingen bra trend. Vi har gett bort bollen i fel tid och då har motståndarna utnyttjat det. Men jag tror att man får låta det gå lite mer tid.