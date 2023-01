I oktober förra året åtalades Djurgårdens IF:s Amadou Doumbouya. Talangen misstänktes för våldtäkt, kränkande fotografering och ringa narkotikabrott.

Målet togs upp i tingsrätten där Doumbouya dömdes för ringa narkotikabrott, men friades från misstankarna om våldtäkt och kränkande fotografering.

Åklagare Frida Vedin meddelade omgående att hon skulle överklaga domen till hovrätten, men det kan dröja upp till ett år innan fallet tas upp.

I väntan på det rullar Doumbouyas fotbollskarriär vidare. Inte i Djurgårdens IF, klubben meddelade för några veckor sedan att de hade brutit kontraktet med 20-åringen. Däremot i PFC Kuban.

Under tisdagen lade klubben, baserad i Krasnodar och den ryska andradivisionen, upp en bild på Doumbouya på Instagram med texten: ”Den guineanska mittfältaren Amadou Doumbouya har anslutit till vårt lag. Och på morgonen deltog 20-åringen i sitt första fotbollspass med Kuban”.

Doumbouya själv har publicerat en bild där han är i träning med PFC Kuban. Även en där han tar farväl av Djurgårdens IF. ”Ett blad vänds! Jag vill tacka alla i Djurgårdens IF för allt de gjorde för mig under min tid i klubben. Jag önskar er det bästa”.