Brassen ser ut att lämna allsvenskan

Jean Carlos de Britos värvades till IFK Norrköping inför säsongen 2022. Det har bara blivit tio matcher i IFK-tröjan då brassen fick fjolårssäsongen förstörd på grund av en allvarlig knäskada.

Sedan en tid tillbaka är 28-åringen frisk men konkurrensen ute till vänster är tuff då Glen Riddersholm har både Yahya Kalley och Marcus Baggesen till sitt förfogande. Med tanke på konkurrenssituationen kan brassen lämna i sommar.

Enligt uppgifter till Expressen vill danska AC Horsens låna in Jean Carlos de Brito. Klubbarna för just nu konkreta samtal om en uppgörelse och det återstår att se ifall man kommer överens. Faller allt på plats kan den brasilianske vänsterbacken återförenas med Jocke Persson på nytt då Persson tog över Horsens i slutet av juni och tränade spelaren under tiden i Varberg.