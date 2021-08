Bomben: MFF försöker värva landslagsbacken

Martin Olsson var uttagen i Sveriges EM-trupp, men på grund av en skada blev det inget EM då han ersattes av Pierre Bengtsson. Olsson har under flera års tid varit en given spelare i Janne Anderssons landslagstrupp och var även med under Erik Hamrén.

Han har sammanlagt gjort 51 A-landskamper, spelat flera mästerskap och har gjort 197 Premier League-matcher. Han har haft en lång karriär i England där han spelat för Blackburn, Norwich och Swansea. Inför den här säsongen valde han att skriva på för BK Häcken, som satsade för att vara med och utmana om SM-guldet.

MFF nära Olsson

Men Olsson åkte på en skada tidigt och Häcken inledde allsvenskan uselt, gjorde sig av med tränaren Andreas Alm som gick till danska Odense, och tog in Per-Mathias Högmo i stället.

Det har gett laget ett lyft. Olsson missade de två första matcherna av säsongen, men har nu varit tillbaka i laget och gjort sammanlagt nio matcher i årets allsvenska.

Men frågan är hur många fler matcher det blir för BK Häcken för Olsson?

Enligt SportExpressens uppgifter jobbar nämligen de regerande svenska mästarna Malmö FF hårt på att värva in vänsterbacken.

Långt gångna förhandlingar

MFF har redan tagit en första kontakt, samtidigt som Olsson själv meddelat Häckens sportsliga ledning att han är öppen för en flytt till MFF. Dock vill nye tränaren Per-Mathias Högmo behålla spelaren och klubben kommer också ha ett möte i dagarna, troligtvis redan i morgon, för att besluta om de ska sälja spelaren eller inte. Om det blir MFF eller inte för Olsson kommer alltså att avgöras rätt snart. 33-åringen ska också ha en klausul i sitt kontrakt som gör att en flytt till en annan klubb kan bli möjlig för en viss summa.

SportExpressen kunde i förra veckan avslöja att MFF är på jakt efter en vänsterback efter Jonas Knudsens skada. Där har MFF bland annat varit nära att göra klart med FC Köpenhamns Pierre Bengtsson. Nu kan det i stället bli en annan landslagsspelare som MFF tar in som ny vänsterback.