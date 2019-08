Celtic var det fjärde och sista hindret mellan AIK och ett penningstint gruppspel i Europa League.

Och efter den första matchen i dubbelmötet har AIK tung uppförsbacke.

Ett hungrigt skotskt lag kom ut och satte storspelande Oscar Linnér på prov i den första halvleken.

AIK jämnade ut spelet något och höll nollan in i pausvilan.

Sedan small det.

Drömfrispark överlistade storspelande Linnér

Linnér tvingades kapitulera när James Forrest smällde in 1-0 på ett kokande Celtic Park.

Tvåan kom med dryga kvarten kvar. Daniel Granli ådrog sig en frispark som fransmannen Odsonne Édouard mycket vackert knoppade in bakom Linnér.

Helt otagbart för den i övrigt mycket skicklige burväktaren i stockholmarnas mål.

Det var sedan närmre 3-0 än en bortareducering och efter 2-0 har AIK ett tufft utgångsläge inför returen på hemmaplan om en vecka.

Rikard Norling blickar framåt: ”Ger allt vi har”

AIK:s tränare Rikard Norling var inte tillfreds efter matchen.

– Det är svårt att sitta här och vara nöjd. Man kan inte säga att vi utförde den bra när vi förlorade matchen, säger han.

Var det meningen att vara defensiva och försöka ta ett kryss?

– Vi visste att de har snabbhet i sitt lag. Vi lyckas försvara lågt och vi blir inte stressade av det. Vi gjorde misstag som kostade oss målet. Spelarna måste hålla lugnet sedan. Det är enkelt att öppna saker för att göra mål. Gör man det vet man att de är farliga.

Oscar Linnér:

– Det som var synd var att vi inte lyckades forcera in ett mål. Vi hade inte mycket framåt, om vi ska vara ärliga. Nu är det uppförsbacke, men – vad fan – vi måste tro på det, säger han.

Norling ser dubbelmötet som långt ifrån kört.

– Vi mötte ett bra lag som förtjänade att vinna. I andra halvlek har vi en situation där vi släpper in målet. Sedan gör de mål på en frispark, det är inget annat än att de förtjänar att vinna, säger han.

– Det är en tuff uppgift. Men vi kommer inte att hålla tillbaka. Vi kommer att gå med allt vi har. Vi har fantastiska fans bakom oss och det är stor skillnad på att spela hemma och borta. Hemma blir det en annan match, säger han.

”Vi kommer inte ge upp”

Sebastian Larsson inför returen:

– Vi måste se till att Celtic inte får störa oss så lätt. De löpte och satte hård press, vi måste, vi måste hitta vägar att manövrera ut det. Där måste vi hitta en väg att störa det och få Celtic att gå bort sig. Vi måste studera och lära oss det, säger han.

– Nästa torsdag är en ny match med tuffa förutsättningar. Men man måste lära sig. Jag tycker väl inte att vi gör en topprestation.

Hur tror du Celtic klarar av det mentala inför returen?

– Det är alltid en intressant del i det hela. Som alla förstår, det första mötet där är enormt viktigt. Kan vi få första målet blir det press på Celtic och matchen förändras radikalt. Det är tufft utgångsläge, men vi kommer inte ge upp.

Rikard Norlings kollega Neil Lennon var desto mer nöjd.

– En utmärkt insats av oss. Vi spelade väldigt bra i första halvlek. I andra halvlek hade vi stor kontroll och kunde ha gjort flera mål. Vi gjorde två fina mål, säger han.

Räcker det till nästa vecka?

– Det kan vi inte säga. Vi har en stor match i helgen och sedan ska vi vara professionella nästa vecka. Vi ska göra jobbet och se fram emot gruppspelet.

Nabil Bahoui:

– Vi har alla chanser i världen att vända det här tillsammans med vår publik som står bakom laget. Jag ser inga hinder, säger han.

Oscar Linnér:

– Vi vet ju själva att Celtic spelar under stor press. Kan vi gå ut och hålla bakåt och få in ett mål framåt, då kommer det bli skakigt för Celtic. De spelar under stor press och de vet att nu har de allt att förlora och inget att vinna. Vi har allt att vinna och inget att förlora. Det talar för att vi kan vända det här.