”Blir svårt för Dif – priset är för högt”

Mohamed Buya Turay såldes till Sint-Truiden i Belgien i augusti 2018. Men bara ett halvår senare lånades han ut till Djurgården under hela allsvenska säsongen.

I Djurgården har det blivit stor succé. Buya Turay vann skytteligan (15 mål) och sköt SM-guldet till Blåränderna borta mot IFK Norrköping i lördags. Sportchefen Bosse Andersson har hela tiden varit tydlig med att det blir svårt att behålla anfallaren.

Men vad säger egentligen belgiska klubben Sint-Truiden som äger Buya Turay? Hur ser framtidsplanerna ut och vad är deras syn på anfallarens guldsäsong i Djurgården?

”Det är ett jättestort intresse för Buya Turay”

I en intervju med SportExpressen berättar Sint-Truidens sportchef Andre Pinto om Mohamed Buya Turays succésäsong och vad som väntar härnäst.

Enligt Pinto är intresset för anfallaren skyhögt och han tror det blir svårt för Djurgården att köpa loss spelaren till nästa säsong.

– Han åker först till landslaget och därefter får han vila lite. Efter det kommer vi att sätta oss ned och diskutera framtiden. Transferfönstret öppnar först i januari så vi har gott om tid att sätta oss och ned och prata igenom det här ordentligt. Vi får se vart vi landar, säger Andre Pinto inledningsvis.

Finns det en möjlighet att han stannar kvar hos er?

– Vi får se. Buya är en fantastisk spelare så självklart skulle vi vilja ha kvar honom hos oss. Men det beror på hur samtalen går mellan mig, Buya Turay och tränaren. I det här fallet hänger ganska mycket på vad spelaren själv vill. Vi har fått många förfrågningar om Buya. Det är många klubbar som frågar om hans prislapp och hur mycket vi begär för att sälja honom vidare. Vi måste sätta oss ned och fatta ett gemensamt beslut.

Intresset för Buya Turay är alltså stort redan nu.

– Det är ett jättestort intresse för Buya Turay. Om jag ska vara helt ärlig så blir det nog ganska svårt för oss att behålla honom med tanke på intresset.

Vad säger magkänslan?

– Vi får se. Vi har fått in många förfrågningar men det är trots allt en bra bit kvar tills transferfönstret öppnar i januari. Därför är det för tidigt att säga hur det här slutar. Vi ska sätta oss ner snart för att diskutera och fatta ett beslut tillsammans som gynnar alla parter. Det är så vi jobbar.

Svårt för Djurgården att behålla Buya Turay

Finns det en realistisk chans för Djurgården att behålla Buya Turay?

– Det blir nog svårt. Jag har en jättebra relation med Bosse Andersson men jag tror att det blir svårt för Djurgården att behålla Buya, priset är helt enkelt för högt. Jag vet inte exakt hur stor budget Djurgården har eller hur de resonerar inför 2020. Vi kommer att fatta ett definitivt beslut när vi har fått in ett officiellt bud. Buden kommer att trilla in, det är bara en fråga om när.

Andre Pinto fortsätter:

– Fler och fler klubbar hör sig för ju närmare transferfönsret vi kommer. Självklart spelar prislappen kontra vad andra klubbar erbjuder en betydande roll. Det är lite för tidigt att ta ut något i förskott, om jag ska vara helt ärlig.

Är det aktuellt att låna ut honom på nytt?

– Det blir nog svårt och det känns inte aktuellt i dagsläget. Vi har ett treårskontrakt med Buya Turay. Antingen tar vi tillbaka spelaren helt eller så säljer vi honom vidare. Ett nytt låneavtal är inte aktuellt.

Hur har kontakten med Bosse Andersson varit i år?

– Den har varit väldigt bra. Vi gjorde det här projektet tillsammans och den har hela tiden byggt på ett starkt förtroende mellan två klubbar. Vi har verkligen stöttat varandra hela året samtidigt som Djurgården gett Buya Turay de bästa förutsättningarna för att prestera på planen, vilket han gjort.

Andre Pinto återkommer gång på gång hur lycklig han är över att Djurgården lyckats skapa en miljö som gjort att man fått ut maximalt av sina spelare.

– Djurgården har gjort ett jättebra jobb. Jag såg deras guldmatch mot IFK Norrköping och jag ringde Bosse direkt efter matchen för att gratulera honom. Ska jag vara helt ärlig så var allt det där Bosses förtjänst, det är hans hantverk. Jag är väldigt stolt över honom, säger Sint-Truidens sportchef.

”Buya var frustrerad när han uttalade sig så”

När SportExpressen träffade Mohamed Buya Turay inför säsongen berättade anfallaren att han aldrig vill återvända till Belgien. Men någon detaljerad förklaring fick vi inte.

– Jag kan inte berätta det. Jag måste hålla det för mig själv. Men jag skulle inte ens återvända till Belgien om den största klubben i ligan hörde av sig. Jag återvänder inte dit. Jag kan inte prata om det. Om jag berättar är det inte bra för mig, jag vill inte förstöra min karriär. Jag slösade bort min tid där borta i fem månader, sa Buya då.

I stället passar vi frågan vidare till Sint-Truidens sportchef Andre Pinto.

När vi pratade med Buya Turay inför säsongen sa han: ”Jag kommer aldrig återvända till Belgien, men jag kan inte berätta varför”. Vad menar han med det?

– Jag förstår verkligen hans frustration. Han värvades till Sint-Truiden och hade stora förväntningar på sig att leverera direkt och anpassa sig. Hur ska jag säga det.. det gick inte riktigt som planerat. Buya Turay behövde lite mer tid på sig för att förstå lagets spelsätt och vad tränaren krävde av honom.

– Jag tror att Buya var frustrerad när han gick ut i media och uttalade sig så vid den tidpunkten. Men som du själv vet, fotbollen kan ändra sig på tre minuter och vi ska sätta oss ned inom kort för att se vad som är bäst för honom. Det är viktigt att spelaren är glad. Vi vill inte ha en olycklig spelare i klubben.

Alla säger att Buya Turays prislapp är hög. Hur mycket kostar han?

– Vi kan tyvärr inte prata om exakta summor. Vi väntar bara på att rätt bud ska komma in så att vi har något att ta ställning till när vi ska sätta oss ner för att diskutera. Det är en stor efterfrågan just nu kring Buya Turay och det påverkar naturligtvis prislappen, så mycket kan jag säga. Ju fler klubbar som är ute efter honom desto högre är priset, vi får se vilken klubb som kommer med det bästa erbjudandet. Det handlar inte bara om pengar, utan också vad spelaren själv vill. Om vi får in ett stort bud till exempel från Mellanöstern och spelaren inte vill gå, då måste vi ta ställning till det och hitta en lösning för alla parter.

Här säkrar Buya Turay SM-guldet åt Djurgården och skytteligavinsten åt sig själv