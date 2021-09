Chockade blekt AIK: ”Är riktigt besviken”

I februari gick Degerfors succéanfallare Victor Edvardsen ut och sa att han ville lämna klubben. Detta efter att en allsvensk klubb lagt ett bud på honom. Enligt SportExpressens uppgifter var det AIK som lagt ett bud. Men Degerfors vägrade att sälja, och det hela slutade med att Edvardsen fick be om ursäkt.

– Nu kommer jag stanna här och göra samma sak som jag gjorde förra året – bära tröjan med stolthet, sa Edvardsen då.

När AIK på tisdagskvällen besökte Stora Valla spelade Victor Edvardsen minst sagt en huvudroll. Matchen hade knappt hunnit börja innan Kristoffer Nordfeldt fick plocka bollen ur sitt eget mål. Edvardsen fick bollen i vänsterläge, precis utanför straffområdet, vände upp och skruvade in bollen i den bortre burgaveln.

– Vi kom hit med ambitionen med att ta tre poäng och vi skaffade oss en fruktansvärd uppförsbacke med att släppa in mål efter en och en halv minut, säger Bartosz Grzelak.

AIK tog sig sedan in i matchen och radade upp kvitteringschanser under halvleken, men bollen ville inte in.

I början av andra halvlek hade AIK till och med en boll i nätet. Men målet dömdes bort då bollen passerat kortlinjen på väg in i straffområdet.

Victor Edvardsen sänkte AIK

I stället var det Degerfors och Victor Edvardsen som skulle slå till igen. 20 minuter in i andra halvlek slog Oliver Ekroth en långboll mot Edvardsen som tog med sig bollen på ett tillslag och ryckte förbi Per Karlsson. Edvardsen drev fram mot straffområdet innan han borrade ner bollen i Nordfeldts högra hörn fram till 2-0.

Matchen slutade 2-1 till Degerfors efter att Nabil Bahoui stött in reduceringen efter ett inspel i slutminuterna.

För AIK är förlusten mot Degerfors ett tungt tapp i guldstriden. Bartosz Grzelaks lag är nu tre poäng bakom serieledande Djurgården med nio matcher kvar att spela. På söndag möts just AIK och Djurgården i ett mycket viktigt derby på Friends arena.

– När de gör 2-0 är uppförsbacken riktigt brant. Vi är inte ens nära oavgjort, det finns inga ursäkter. Känner en väldigt stor besvikelse, vi får se oss själva i spegeln och komma tillbaka, säger Bartosz Grzelak.

Degerfors ligger i sin tur kvar på kvalplats, men har hela fem poäng ner till ärkerivalen Örebro SK på nedflyttningsplats.

– Jag är otroligt nöjd med att vinna den här matchen, säger Degerfors tränare Tobias Solberg.