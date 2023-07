”Börja spela fotboll” och ”Hela Sverige skrattar” skanderade Blåvittsupportrarna efter chockförlusten mot Varbergs Bois.

Efter matchen gick hela laget mot kortsidan och en besviken hemmaklack för att ta emot burop.

– En tung förlust. Mycket känslor nu. Just nu är det väldigt tungt, säger Marcus Berg, som fick representera hela Blåvitt i dag. Ingen annan ville prata.

Utanför, vid spelarbussen, väntade supportrar för att prata med laget.

– Vi hade ett möte med våra fans. Det var tre stycken som fick föra talan där, det var rakt, tydligt från deras håll. Och man håller med om det de sa, säger lagkaptenen och fortsätter:

Berg: ”Just nu är vi i skiten”

– Vi måste höja oss. De (fansen) finns där för oss 24/7, vi måste höja oss och ta de poängen. Just nu är vi i skiten.

Vad är det som brister i dag?

– Jag tror inte vi skapar en chans. Under 90 minuter mot Varberg. Det är alldeles för dåligt. Det är under all kritik.

Hur skulle du beskriva er situation?

– Jag tror vi ligger sist. Jag är inte riktigt hundra på målskillnaden... Det är några poäng upp. Och det här är absolut en match vi måste vinna. Och sen är det matcher kvar, men vi har sagt att det är en final varje match. Men vi kryssar mot Halmstad och förlorar i dag, så klart att situationen vi satt oss i är väldigt tuff.

Var samtalet lugnt?

– Det var lugnt – men det var tydligt och rakt. Som sagt, jag tror alla förstår syftet med mötet och alla förstår situationen vi är i.

Håkan Mild: Det var lugnt och kontrollerat

Även klubbchefen Håkan Mild var med under samtalet, och beskriver mltet på samma sätt.

– Väldigt lugnt. Jag har ju varit med ett tag. Det var lugnt och kontrollerat. Det var tre personer som förde talan för fansen. De gjorde det på ett kontrollerat sätt. De är missnöjda med prestationen under året, det är många som lägger ner mycket tid och kraft. Det kan jag ha en förståelse för, missnöjet. De säger att man ska visa mer hjärta – det var inget gap och skrik och så vidare.

Hur ser du på ditt ansvar i den här situationen?

– Jag är ju klubbchef, så det klart att jag har ett ansvar.

Hur mycket tänker ett krisande Blåvitt nu på risken att åka ur? För just nu är man långt i från säker mark. Samma poäng som Varberg, men med något bättre målskillnad.

– Det är en match i taget som gäller. Det finns inget fokus på det i dag. Det är 16 matcher kvar, då gäller det att göra det så bra som möjligt.

När slutsignalen löd hördes spridda avgångsrop på Håkan Mild.

– Jag är inte inte mer än en människa, så det hade varit roligare att höra något annat. Men är man i en klubb som IFK Göteborg och inte levererar så är det så här, säger klubbchefen.

Varberg ligger fortfarande sist men med samma poäng som Blåvitt. De ställs mot AIK, som är på kvalplats, nästa match. Blåvitt möter serieledaren Elfsborg.