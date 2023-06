Malmö FF (4-2-3-1 från höger)

Ismael Diawara (ut 46)

---

Joseph Ceesay (ut 61)

Lasse Nielsen (ut 61)

Niklas Moisander (ut 46)

Gabriel Busanello (ut 61)

---

Mahamé Siby (ut 82)

Oscar Lewicki (ut 61)

---

Patriot Sejdiu

Moustafa Zeidan (ut 82)

Hugo Bolin (ut 78)

---

Daniel Gudjohnsen (ut 61)

Avbytare: Johan Dahlin, Melker Ellborg (in 46), Jonas Knudsen (in 61), Sören Rieks, Taha Ali (in 61), Elison Makolli (in 61), Samuel Kotto (in 46), Adrian Skogmar (in 61), Emmanuel Lomotey (in 61), Wille Persson (in 82), Simon Lindfors (in 82), Alexander Hughes (in 78)

IFK Göteborg (4-3-3 från höger)

Pontus Dahlberg

---

Sebastian Hausner (ut 73)

Gustav Svensson (ut 86)

Johan Bångsbo

Oscar Wendt (ut 73)

---

Elias Hagen (ut 61)

Adam Carlén (ut 73)

Sebastian Eriksson (ut 46)

---

Gustaf Norlin (ut 73)

Marcus Berg (ut 61)

Linus Carlstrand (ut 46)

Avbytare: Adam Benediktsson, Eman Markovic (in 46), Suleiman Abdullahi (in 61), Filip Ambroz (in 61), Alai Ghasem (in 46), Lucas Kåhed, Anton Kurochkin (in 73), Oliver Thoresson (in 86), Vilmer Tyrén, Mohib Khalaf (in 73), Oliwer Brodin (in 73), Lucas Kåhed (in 73)