Under fredagen presenterade Svenska fotbollförbundet 2022 års lista över elitklubbarnas utbetalningar till agenter. Det första som kan konstateras är att det handlar om extremt mycket pengar.

Enligt SvFF:s siffror betalade svenska klubbar ut drygt 102 miljoner kronor till agenter under 2022. De herrallsvenska klubbarna stod för närmare 96 miljoner av dem. Jämför man med siffran från 2021 (cirka 40 miljoner) så har utbetalningarna mer än fördubblats på ett år.

En förklaring till det är att intäkterna från spelarförsäljningar har ökat från 298 miljoner 2021 till 559 miljoner 2022, enligt revisions- och rådgivningsföretaget EY.

– Men oavsett det är beloppen alldeles för höga i förhållande till arbetsinsatsen som läggs ner i tid och så där. Det är en orimligt stor del som går till agentutbetalningar, kommenterar Svante Samuelsson, Svensk elitfotbolls sportchef.

– Det är ännu mer extremt utomlands än vad det är i Sverige, men om våra klubbar säljer spelare för drygt 500 miljoner och 100 miljoner av det går till agenter … Det finns ingen rimlighet i det. Det är inte bra för svensk fotboll. De pengarna behöver klubbarna för att återinvestera i nya spelare och i sin verksamhet.

”Det har stuckit i väg alldeles för mycket”

Pratas det om det här? Görs det något för att få till en förändring?

– Vi pratade om de här frågorna på den senaste sportchefsträffen som vi hade. Det finns en komplexitet i att vi är på en internationell marknad. Om vi i Sverige kommer överens om att hantera det på ett visst sätt hjälper det en del, men samtidigt görs en stor del av alla transfers internationellt och då räcker det inte att vi tar några gemensamma beslut.

Svante Samuelsson fortsätter:

– Men nu har Fifa bestämt sig för att sätta upp ett nytt regelverk som börjar gälla i oktober. Där regleras nivåerna på vilka roller man kan ha och hur mycket procent man kan ta betalt. Vår förhoppning är att det leder till rimligare nivåer på ersättningar. Det har stuckit i väg alldeles för mycket.

Av samtliga svenska klubbar var det Malmö FF som betalade ut allra mest pengar till agenter under 2022. Deras siffra landade på 26,7 miljoner kronor, enligt SvFF. Bakom dem kom de tre stora Stockholmsklubbarna Hammarby IF (20,8), AIK (15,1) och Djurgårdens IF (9,5).

Vad gäller enskilda utbetalningar så sticker Hammarby IF:s över sju miljoner kronor till Sportgenia Consulting SL ut. Troligtvis kan stora delar av de pengarna häröras till försäljningarna av Akinkunmi Amoo (till FC Köpenhamn för omkring 45 miljoner kronor) och Aziz Ouattara Mohammed (till KRC Genk för runt 30 miljoner kronor).