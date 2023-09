Förlust borta den 27 juli. Oavgjort hemma en vecka senare. Hammarby IF stretade emot väl, men föll tungt i dubbelmötet med FC Twente.

Den omedelbara konsekvensen var given. Laget försvann ut ur kvalet till Uefa Conference League.

Den långsiktiga effekten dock mer oväntad. Ett enormt lyft i allsvenskan.

Hammarby IF har spelat fem ligamatcher sedan det första mötet med FC Twente. De har gett fyra segrar, ett kryss – och noll förluster.

Siffrorna gör Hammarby IF till allsvenskans just nu formstarkaste lag.

– Stämningen är bättre. Tränaren ser bättre ut, spelarna ser bättre ut. Även solen, säger tränaren Martí Cifuentes och ler.

FAKTA: FORMTABELL ALLSVENSKAN Fem senaste matcherna 1. Hammarby IF, 11 poäng 2. Djurgårdens IF, 10 2. IFK Värnamo, 10 2. IFK Göteborg, 10 5. IFK Norrköping, 9 5. IF Elfsborg, 9 5. Mjällby AIF, 9 Visa mer

Utvecklingen är ingen slump, tvärtom faktiskt. Inför dubbelmötet med FC Twente tog Hammarby IF beslutet att skifta formation. Bort med 4-3-3, in med vad som nog bäst kan benämnas som 3-5-2.

– Det var tränarna som kom: ”Vi ska spela såhär”. De fick direkt med oss spelare på tåget. Vi tränade bara något pass eller två innan vi spelade som vi gjorde mot Twente. Det satt perfekt. Jag tycker att tränarna förtjänar all eloge för det som de gjorde. De ändrade och har fått oss tillbaka dit vi vill vara: Ett vinnande lag, säger lagkapten Nahir Besara.

När skiftet gjordes var känslan att den nya, aningen mer defensiva formationen, enbart var tänkt för matcherna mot FC Twente. Att svenska lag bestämmer sig för att spela på ett annat sätt mot svårare lag är inget ovanligt.

Besara: ”Ett perfekt läge”

Hammarby IF höll dock fast vid 3-5-2-uppställningen när den allsvenska kampen återupptogs.

– Det var skittråkigt att vi inte gick vidare mot Twente, men jag tycker att matcherna ändå gav oss mycket. Förut kunde man gå in och tänka: ”Okej, genom bollen kommer vi komma in i matchen”. Nu har vi insett att nummer ett är att vi jobbar hårt, därefter kommer spelet, säger Nahir Besara.

Han fortsätter:

– Martí snackade med mig redan förra året om att han ville testa att spela så här i vissa matcher. Så, det är inget som kommer som en blixt från klar himmel. Han har tänkt på det. Det här kändes som ett perfekt läge och när det fungerade så bra som det gjorde mot Twente var det bara att ta det vidare därifrån.

FAKTA: HAMMARBY IF:S FORM Fem senaste allsvenska matcherna 30 juli: IFK Norrköping (h), 2–1 13 augusti: IF Elfsborg (h), 1–0 20 augusti: Kalmar FF (b), 0–0 27 augusti: Mjällby AIF (b), 3–0 3 september: AIK (h), 4–2 Visa mer

För att förstå hur stor skillnaden är mellan nya och gamla Hammarby IF kan man dyka ner i den grunda statistiken.

Under allsvenskans första 17 omgångar snittade laget 1,3 gjorda mål per match. Under de senaste fem: 2,0.

Under allsvenskans första 17 omgångar snittade laget 1,5 insläppta mål per match. Under de senaste fem: 0,6.

Förbättringen är tydlig.

– Det har känts som en perfect match. Sedan har vi inte uppnått något än. Det gäller att fortsätta, säger Nahir Besara.

Vilka spelmässiga skillnader ser du hos er nu jämfört med tidigare?

– Skillnaden är att vi hamnar bättre i försvarsspelet nu, uppifrån och ner. Allt har blivit mycket tydligare och enklare för alla individer.

De unga spelarna har växt

Besara utvecklar:

– Det känns som att vi började bygga uppifrån och ner förra året. Nu har vi börjat om – och då byggt nerifrån och upp. Vi har stabiliserat hela försvarsspelet. Man ska alltid sätta det först, anfallet efter.

Hammarby IF har också, enligt Nahir Besara, kapat bort en del av bollinnehavet och adderat dit lite mer intensitet.

Kan du ångra att ni inte spelade så här redan från början av säsongen?

– Nä. Tanken var att vi skulle bygga vidare på sättet vi spelade förra säsongen. Sedan tappade vi många spelare. Man tänkte: ”Okej, vi har hämtat in många bra som ska ta vid”. Men till slut tror jag att alla insåg att det inte är samma trupp som förra året. Vi accepterade det och byggde därefter på nytt.

– Det tar också tid med många unga, nya spelare. Vissa har inte spelat seniorfotboll, vissa har aldrig spelat i allsvenskan. På träning kunde vi se allas kvaliteter, men till vi hittade rätt … Nu har alla kommit ur sina skal och visat hur jävla bra de kan vara.

FAKTA: TOPPSTRID ALLSVENSKAN Inför omgång 23 1. IF Elfsborg, 48 poäng 2. Malmö FF, 46 3. BK Häcken, 44 4. Djurgårdens IF, 40 5. Hammarby IF, 35 Visa mer

Tränaren Martí Cifuentes är inne på samma spår. Gällande det där med unga spelare, alltså.

– Vi har en väldigt ung trupp. När de får tid blir de bättre och bättre, säger han.

Berätta hur ni resonerade när ni skiftade formation inför mötena med FC Twente.

– Som jag har sagt flera gånger tidigare är jag inte så fokuserad på formationen. Självklart är den viktig, men fotboll är mer dynamiskt än så. Fakta är att vi spelar med tre mittbackar. Det förändrar en del och kan vara en faktor till att spelarna mår bra.

På söndag ställs Hammarby IF mot Malmö FF i ett hett toppmöte på Tele 2 arena. Behålls den fina formen över den matchen och vidare in i den allsvenska slutspurten har de grönvita chansen att hinna ikapp Djurgårdens IF och lägga beslag på fjärdeplatsen.

Nahir Besara:

– Vi har lagt en standard nu sedan Twente-matcherna. Det är där vi vill vara. Det är så hårt vi vill jobba för varandra. Nu är nästa match Malmö hemma, en tuff match, men vi ska gå dit för att vinna. Vi är starka hemma. Vi jagar de som är ovanför oss hela tiden.