Beskedet till klubbarna: Då kan allsvenskan starta

För ett par dagar sen kom nyheten att Svenska fotbollförbundet hade tagit fram ett datum gällande den allsvenska starten.

Deras förslag: 14 juni.

– Det är den planerade starten, sa förbundets ordförande Karl-Erik Nilsson till Fotbollskanalen under helgen.

Under tisdagen hölls ett extrainsatt klubbchefsmöte via videolänk där Svensk elitfotboll, Sef, meddelade samtliga 32 klubbar i allsvenskan och superettan att det är just 14 juni som är det planerade startdatumet.

”Alla klubbar visade enighet runt 14 juni. Nu kvarstår ett arbete med att färdigställa årsplanen för allsvenskan och superettan där det första steget är att invänta Uefas internationella kalender för att se vilka datum som är spelbara”, står det på allsvenskans hemsida.

Man skriver vidare att utgångsplanen är att matcherna ska kunna spelas inför publik.

”Ambitionen är fortfarande att spela alla matcher med publik men Svensk Elitfotboll följer hela tiden utvecklingen kring Corona/Covid-19 i samhället och eventuella nya direktiv från myndigheter och/eller regeringen”.

Planen: Allsvenskan startar 14 juni

Sef:s generalsekreterare Mats Enquist menar att datumet är ett fullt realistiskt mål.

– Vi siktar verkligen på 14 juni. Det var full enighet bland klubbarna. Vi har en bra plan och skulle det behöva ändras så gör vi det betydligt närmare 14 juni än i dag, säger han.

– Vi har all anledning i världen att hoppas på spel.

Han är noga med att poängtera att man knappast är några experter när det kommer till epidemiologi och att man så klart kommer att förhålla sig till rekommendationerna.

– Det är nästan två månader. Vi är inga experter på virus, men det är bara att titta på hur snabbt saker kan ändras. För bara en vecka sen det pratades om att man inte skulle kunna spela träningsmatcher och nu snackas det om att man kan spela med publik. Det är upp till experterna att bedöma, vi kan inte spekulera så mycket.