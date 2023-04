AIK har inlett allsvenskan 2023 med två raka förluster. Den senaste kom mot IFK Norrköping i måndags.

Det var uppdukat för fest inför. Hemmapremiär, över 30 000 åskådare på Friends arena och inte minst en kokande bussmottagning. Det medförde tryck och press. AIK-spelarna lyckades inte hantera det.

De svartgula föll ihop spelmässigt, IFK Norrköping ledde med 3–0 i paus. De föll också ihop mentalt. När huvudtränaren Andreas Brännström intervjuades i AIK:s egna kanaler under torsdagen konstaterade han att spelarna inte klarade av att göra saker under matchen som de tidigare har bemästrat i träning och under cupspelet.

– Man får inte dålig teknik på en vecka. Det handlar mer om det mentala, förkunnade Brännström.

Han fick en del följdfrågor då. Ännu fler när AIK höll pressträff på Karlberg ett drygt dygn senare.

Varför tror du att spelarna inte klarade av att hantera trycket och pressen som blev kring hemmapremiären?

– Det kan vara att man är överväldigad eller att man nästan blir lite övertänd – och så blir det pyspunka. Det är det klassiska i fotboll när man pratar om fokus. De bästa är jäkligt bra på att stänga ute allt när domaren väl blåser. Där behöver vi bättra oss, säger Brännström.

Hur jobbade ni med det inför matchen? Pratade ni om trycket som skulle komma?

– Det är klart att vi pratade lite om det, men bevisligen inte tillräckligt mycket.

Känner du någon självkritik i det?

– Det gör man alltid när det ser ut så där. Jag är ansvarig. Jag måste vara riktigt självkritisk i det.

Vad borde du ha gjort annorlunda?

– Jag kunde ha gjort det enklare för oss i början av matchen. Det är en sådan sak. Det kanske hade hjälpt oss in – även om vi inte hade varit särskilt bra då. Bara med småsaker, förenklat lite.

Har haft individuella samtal

På söndag ska AIK ta sig an en ny match inför över 30 000 åskådare på Friends arena. Dessutom en som är större än den mot IFK Norrköping. Hammarby IF kommer på besök. Rivalen.

Vad talar för att det inte kommer se likadant ut då som det gjorde i hemmapremiären?

– Man lär sig väl av saker som händer. Det kanske blev mitt sätt att få se den här truppen när det kokar, när de inte hör oss ledare längre. Vem ser likadan ut och vem gör det inte? Vi vet lite mer om varandra, så kan man väl säga, konstaterar Andreas Brännström som också berättar att det har jobbats med den mentala biten under veckan. Dels genom möten i större grupper, dels genom individuella samtal. Ledarstaben har betat av samtliga spelare i truppen.

– Alla är väldigt självkritiska. Det är väldigt få som har pekat utanför sig själv. Det är en ganska bra start om du ska studsa tillbaka, säger Andreas Brännström.

I AIK+ pratade du också om att det kan bli aktuellt att ta in en psykolog. Är det något som du har lyft med klubbledningen?

– Ja, vi har diskuterat det lite. Det handlar inte om att den personen ska vända upp och ner på allt, men det är en expert inom sitt område. Sedan kan det ibland också vara känsligt för en spelare att prata med en huvudtränare. Att man visar sig svag och så tycker man kanske att det kan påverka en laguttagning. En psykolog har tystnadsplikt vilket innebär att bra saker kan ske utan att de, om de inte vill, behöver vända sig till mig.

Tror du att ni kommer ta in någon psykolog framöver?

– I någon form. Vissa klubbar har en heltidsanställd. Jag har jobbat i lite olika former. Ibland har man haft en person mer som en resurs där de kan sitta på Skype eller Teams. I någon form tror jag att vi kommer göra det.

Det känns nödvändigt?

– Inte just för att vi har startat dåligt. Jag tycker att det är en jäkla bra grej runt fotbollslag.

Lagkapten Alexander Milosevic om mötena som har hållits under veckan:

– Det har handlat om att vädra sina åsikter.

Håller du med Brännström om att ni inte riktigt lyckades hantera den mentala biten mot IFK Norrköping?

– Jag håller med till 100 procent.

Varför blev det så, enligt dig?

– Det finns hur mycket olika svar som helst på det. Men jag tror att vi som lag i alla fall vet om det nu.

Var ni dåligt förberedda?

– Det tycker jag absolut inte. Det du frågar om är lite individuellt. När man har varit med ganska länge måste man veta vad som är rätt i just den typen av matcher och vad som är rätt i vilket tillfälle. Veta vad du kan göra och när du ska göra det. Där måste vi bli lite bättre. Sedan är det klart att vi som lag kanske kan vara lite bättre i kommunikationen med varandra när vi är ute på planen.

Brännström pratar om att det kan bli aktuellt att plocka in en psykolog. Tycker du att det behövs?

– Personligen, nej. Men jag kan inte svara för allihop. Det kanske finns de som tycker att det är bra att prata av sig ibland. Jag har ganska bra vänner och familj som jag kan vända mig till.

Derbyt mellan AIK och Hammarby IF har avspark klockan 15.00 på söndag.

