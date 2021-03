Beskedet: Dubblar det egna kapitalet

Många idrottsföreningar världen över har fått kämpat hårt under covid-pandemin som har inneburit uteblivna publikintäkter under fjolåret. Djurgårdens IF fotbollförening visar däremot upp ett väldigt framgångsrikt ekonomiskt år.

Klubben landar på ett positivt resultat á 59,1 miljoner kronor, efter att ha backat med 14,9 miljoner kronor under 2019. Dessutom har klubbens egna kapital fördubblats till 116 miljoner.

En stor anledning är spelarförsäljningar under förra året – och framför allt rekordförsäljningen där Marcus Danielson lämnade för kinesiska Dalian. Enligt SportExpressens uppgifter landade summan på 50 miljoner kronor.

Totala summan för spelarförsäljningar redovisas till 60 miljoner för året.

Tappade 20 miljoner i publikintäkter

Utan försäljningarna hade Djurgården därmed landat på ett negativt resultat och klubbens mål framöver är att uppnå ett positivt rörelseresultat som inte förlitar sig till övergångar.

”Vd Henrik Berggren gör ett fantastiskt arbete med att hålla ihop hela föreningen, leda det operativa arbetet och balanserar väl mellan förvaltning och utveckling. Det i kombination med sportchef Bosse Anderssons framgångsrika spelarförsäljningar har gett föreningen stor arbetsro över tid”, kommenterar ordförande Lars-Erik Sjöberg i årsredovisningen.

Klubbens publikintäkter minskade med nästan 20 miljoner kronor på grund av epidemin och det är fortfarande oklart när publiken kan välkomnas till Tele 2 Arena igen.