Det var under gårdagens derby mellan Hammarby och Djurgården som allsvenskan återigen drabbades av en läktarskandal.

Precis innan matchstart kastades en brinnande bengal från Djurgårdsklacken in på sittplatsläktaren, där flera barnfamiljer satt.

– Det är fullständigt livsfarligt, sa Lasse Granqvist i sändningen.

Under matchen skadades dessutom en pressfotograf, som fick en stol kastad i huvudet då han satt nedanför Dif-klacken och fotograferade matchen.

Fotografen fick läkarvård på plats och har polisanmält händelsen.

Nu har C More, som sänder samtliga allsvenska matcher, beslutat sig för att inte längre ha någon tv-studio på Tele 2 arena vid matcher. Detta gäller tillsvidare, meddelar C Mores sportchef Erik Westberg i ett pressmeddelande.

C More bojkottar Tele 2 arena efter skandalen

Enligt Westberg ska C Mores personal ha mottagit hot under derbyt.

”Kring C Mores studio, vår arbetsplats, präglades matchen igår av en väldigt obehaglig stämning från åskådarna med ett språkbruk mot vår personal som var direkt hotande och helt oacceptabelt. Gårdagen var tyvärr inget unik upplevelse, utan något vi vant oss vid. Ska man bli kallad för diverse könsord när man arbetar? Ska man känna oro, vara rädd på sin arbetsplats?”, skriver han och fortsätter:

”Vuxna människor går på fotboll och allt är tillåtet. Könsord, hot och nedvärderande gester var och varannan minut. Allt utan att någon ansvarig på plats agerar. Spelar ingen roll om det sitter en barnfamilj bredvid. Vi är på fotboll och här gäller våra nedvärderande hotfulla lagar”.

C More kräver nu krafftag mot fotbollens mörka krafter.

”Det är dags att agera, dags att säga ifrån. Nu måste aktörerna inom svensk fotboll göra något. Det räcker inte att se allvarligt på händelserna. Ska någon behöva skadas allvarligt innan någon agerar? Vad är tillåtet att säga som publik på en fotbollsarena?”.

